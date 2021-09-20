在著名的科幻電影「阿凡達」當中，潘多拉星球的森林並不是漆黑一片，因為星球上的許多植物具有螢光效果。然而美國麻州理工學院(Massachusetts Institute of Technology，縮寫：MIT)利用植物基改技術，創造出散發螢光的植物，他們打算讓螢光植物成為一種不耗電的照明工具。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，麻州理工學院的科學家們在很多年前，就試著將螢火蟲身上的螢光素酶，殖入植物身上，使其變成可以自行發光。不過初期版本的螢光植物並不是特別明亮，與文具店都可買的到的螢光星星差不多，那樣的亮度只是好看而已，對實際的照明並沒有多大幫助。

不過，隨著奈米科技與基因工程剪輯技術的成熟，研究人員決定將發光植物的亮度提高，關鍵技術是發光材料的改進，從原本的螢光素酶，轉換為磷光材料。雖然磷光與螢光常常被混在一起談，但是兩者的原理不太相同。

麻州理工學院以芋頭葉為實驗，測試螢光植物的亮度。(圖/MIT)

研究團隊成員之一的席拉‧甘迺迪(Sheila Kennedy)說：「利用植物的可再生化學能，創造出環境的照明是一種大膽的想法，但是它絕對可行。」

為了提升亮度，研究團隊使用的是人工磷光體鋁酸鍶(化學式：SrAl2O4)奈米粒子，並用二氧化矽包裹它們，這樣它們就不會損害植物。然後隨著植物葉子的氣孔吸收進葉裡裡，最終積聚在葉肉層，於是葉子就具有夜光效果。

該團隊利用幾種植物來測試，包括西洋菜、煙草、羅勒、雛菊和芋頭，發現暴露在藍色 LED下10 秒鐘，即可使植物發光長達一個小時。當然，這種磷光是一種吸收能量與放出能量的反應，因此發光效果在最初的幾分鐘內最亮，然後在接下來的一個小時內逐步變暗，不過，如今的光亮效果比之前的版本亮了10倍有餘，重要的是，葉子裡的奈米粒子不會損害植物的正常功能。

團隊表示，他們期望發光植物可以變成一種有效照明，從而減少路燈所需的能源消耗。為實現這一目標，他們還在調整配方，希望能結合磷光的高亮度與螢光的持續效果結合起來，變得更亮、更持久。