受疫情影響，今年中秋禁止戶外群聚烤肉，許多人轉往燒烤店消費，不過有人發現，有的燒烤店店員，動不動就來詢問要不要換烤網？質疑背後原因不單純，有內行人透露，其實暗藏內幕，聽不懂就尷尬了。

搜狐號美食專欄《小楊聊美食》表示，由於自助烤肉可以一次吃到多種美食，甚至有的是吃到飽，因此很受消費者歡迎，不過有許多人反映，常常遇到一種情況，就是當顧客慢條斯理地烤肉時，肉還沒烤熟，店員卻頻頻來問「要不要換烤網？」其實是一種暗示。

《小楊聊美食》分析店員換烤網主要有兩種目的，其中一種是擔心有的客人第一次自己烤肉，很容易把烤網烤焦，為了避免正在烤的食物黏在烤盤上、浪費食物，同時也會增加清洗的困難度，因而貼心提醒。

此外，第二種原因就是看客人已經吃完了卻還沒走，因此過來問你要不要換烤網，其實真正目的就是在委婉地暗示「吃飽可以走人了」，以便店家可以增加翻桌率，迎接下一組客人，這時若聽不懂暗示就尷尬了。

《小楊聊美食》提醒，許多生意特別好的燒烤店，常常後面排了一長串候位，如果客人已經吃完，又一直坐在那邊閒聊，恐怕會讓店家很頭痛，下一次若再遇到店員頻頻來問要不要換烤網，有可能就是想暗示顧客，吃完趕快結帳走人。