英國政府坦承，計畫於2025年提前退役的30架英國皇家空軍「颱風」（Typhoon）戰機，其平均機體壽命仍有接近60%。《歐亞時報》（The EurAsian Times）19日指出，這是由於英國在升級颱風機隊的同時，還推動六代機「暴風」（Tempest）、太空感測器等多項大型計畫，才決定讓可能還能服役達20年的舊款颱風提前退役。

詹氏（Janes）防務刊物官網報導，英國國防部主管武裝部隊的次長哈佩（James Heappey）於下議院接受質詢時，承認將提前退役的30架颱風，目前已被移出有能力執行任務及部署的前進機隊（forward fleet），歸入封存或接受大修中的維持機隊（sustainment fleet），且預計在退役時，每架戰機的平均飛行時數為2544.8小時，僅約機體壽命6000小時的42.4%。

英國皇家空軍2003年開始接收颱風戰機，共採購53架颱風Tranche 1、67架颱風Tranche 2和40架颱風Tranche 3。其中雙座型「颱風」因主要屬於舊型且不易升級的Tranche 1版本，加上飛行模擬器技術持續進步，已於2018年宣布退役並作為備用零件使用。而根據英國國防部3月發布的《競爭時代下的國防》（Defence in a competitive age）報告，其雖然不會縮減颱風作戰中隊的數量，但將於2025年前退役所有剩下的颱風Tranche 1。

《歐亞時報》指出，颱風Tranche 1在作戰軟體上有所限制，主要執行快速反應警戒（QRA）等防空任務，僅具備非常有限的對地打擊能力，讓英國政府決定提前讓其退役，將省下來的經費用於支持其他計畫。

英國正持續升級颱風戰機，包括整合SPEAR-3微型巡弋飛彈、新型電戰系統、主動電子掃描陣列（AESA）雷達等；並正推動價值60億英鎊（約新台幣2284億元）的第6代「天網」（Skynet 6）軍事衛星系統；且英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）飛航專家布朗克先前便預測，憑藉英國現有的國防預算水準，在採購F-35並維持現有颱風機隊的同時，將難以為「暴風」計畫籌措到足夠的資金。