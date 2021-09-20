富邦悍將狀元江少慶20日先發面對樂天桃猿，用115球投6局，失4分僅有1責失，隊友在4局發生守備失誤，加上又有不明男子裸上身跳進場上奔跑，他表示，這不是自己第1次看到這種情況，以前在美職時也有遇過，「就等場務處理，趁空檔跟捕手談話。」

首度面對猿隊打線，江少慶前3局都沒被敲安，僅投出1次四壞球保送，但第4局先是隊友守備發生失誤，又遇到有不明人士跳進場上導致比賽一度中斷，該局江少慶一口氣丟掉3分。

對於今天的表現，江少慶表示都還在自己的控制中，「第4局狀況很多，但就是盡可能趕快解決那一局。」被問到有不明人士衝進場內的狀況，他十分淡定的回答說：「還好啦！其實在國外比賽時也有遇到過，當下就是等場務處理，趁空檔跟捕手談話。失誤也是棒球一部分，我就是盡可能做好自己的工作。」

賽前投手教練布魯斯曾表示，不排除江少慶本周末再登板的可能性，對此江少慶說：「就依照教練安排。我就是盡可能做恢復，等教練安排。」