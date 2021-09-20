日本防衛省打算在駐紮於西南群島的陸上自衛隊部隊部署飛彈發射器、2艘運輸艦，以因應台灣、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等「有事」（有緊急狀況）。

「讀賣新聞」報導，日本防衛省（相當於國防部）決定方針，將在駐紮於西南群島（琉球群島及其周邊）的陸上自衛隊部隊新建2艘運送國防裝備、物資的運輸艦，目標2024年部署，目的在於因應台灣、釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等有緊急狀況時，可提高運輸能力。

計畫部署的是一艘中型運輸艦（積載量約1700噸）及一艘小型運輸艦（積載量約350噸），因為日本西南群島能供海上自衛隊大型運輸艦靠岸的港灣有限，因此防衛省決定新造2艘運輸艦，預料將來要運輸飛機無法運載的戰車、飛彈發射器、彈藥等。

防衛省預計打造2艘運輸艦的經費由陸上自衛隊負擔，已在2022年度預算概算要求當中編列102億日圓（約新台幣26億元）。（編輯：郭中翰）1100920