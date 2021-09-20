桃園中壢發生殯葬業「燒錯遺體」離譜事件！一名李姓男子原定19日下午要為父親出殯，未料殯葬業者弄錯往生者身份，把他父親的遺體領走火化，讓他們連「撿骨都沒得撿！」，氣得派出所報案，提告毀損屍體罪。對此烏龍事件，民俗專家廖大乙指出，業者必須到往生者靈前下跪求原諒，發重誓行善迴向給往生者，否則恐會厄運纏身。

李男在臉書「爆料公社二社」發文表示，他的父親與對方是同一天出殯，對方家屬在19日早上瞻仰遺容後，遺體就進行封棺，當時棺木上就已貼著他父親的名字，且姓氏完全不同，雖然兩家的棺木都是黃色，但他的父親是加大棺材，且父親水腫嚴重，怒批對方禮儀社將棺木從冰庫推出、為遺體洗身體時，均未再三確認身分。

李男說，對方禮儀社之後便封棺，將遺體送往桃園進行火化，等到他們發現時，對方禮儀社才通知燒錯人了，他怒說「撿骨都沒得撿」，而對方的遺體仍在冰庫中。他說今（20日）燒紙錢時，他不斷喊「爸爸來領錢喔」，卻連續擲出6個笑筊，連弟弟也是連續2個笑筊，而業者還推諉稱棺木上沒有QRcode才導致認錯。

廖大乙表示，在早年不可能發生「燒錯遺體哭錯人」的離譜情況，因為過往遇到親人離世，遺體都是放自家大廳，但現代人都住在公寓，會暫放殯儀館，殯葬業者「燒錯遺體」等於犯了滔天大罪，業者必須到往生者的靈前下跪求原諒，還要發重誓做善事迴向給往生者，不然可能遭怨氣反撲，衰事上身。