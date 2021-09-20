為讓智慧型手機業務斷尾求生，華為（Huawei）在2020年將子品牌榮耀（Honor）出售，藉由完全切割兩品牌，換取能取得美方晶片與相關零組件的機會。但榮耀品牌仍因美國多位眾議院提議，面臨遭列入實體清單的威脅。不過，美媒報導，當前有關部門對於是否將榮耀列入清單陷入分歧，或許事件將不會這麼快明朗。

《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，數名知情人士指出，當前美國政府尚未決定是否要將先前華為的子公司「榮耀」，列入出口黑名單。據了解，美國國防部、能源部、商務部、國務院等牽涉到的相關部門，對於是否將榮耀品牌列入商務部的實體清單抱持不同意見。

美國華府禁止任何企業或者人士，在未經美國許可的前提下，向列入清單的企業出口任何美國的技術。

當前，美國4大部會對於是否將榮耀列入實體清單意見分歧，主因是對於榮耀品牌是否會對國家安全構成重大威脅這一點，並未達成共識；據了解，國防部與能源部支持將榮耀列入清單、商務部以及國務院則持反對立場。

華為在2019年遭列入實體清單，智慧型手機業務因此遭到重創，而將榮耀品牌在2020年出售（以人民幣1千億元（約合152億美元）將榮耀手機品牌業務，出售給由中國大陸IT系統整合龍頭神州數碼，以及深圳三家國資機構所組成的聯合財團），就是為了避免重蹈覆轍。

報導指出，是否將榮耀列入實體清單一事，已經訴請至4各部門的政治任命級別。在討論陷入僵局的情況下，有機會被提升至內閣級別討論。而若是內閣級別仍沒有辦法做出決定，現任美國總統拜登（Joe Biden）將是決定榮耀品牌命運的最後決策者。

美國總統拜登。（達志影像／Shutterstock提供）

華為在2019年遭到美國列入實體清單制裁，並且在2020年持續遭到美國限制，甚至不能使用Google的GMS服務，以及含有美國技術的半導體，導致晶片斷貨，也因為無法取得5G晶片而在手機市場失去優勢。原本完整切割後的子品牌榮耀，因此有機會迎向生機，但恐遭列入實體清單的疑慮又讓榮耀的前途陷入迷茫。