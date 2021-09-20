新北重劃區眾多，無論是北漂族或首購族，都有很多的選擇找到符合自己預算的物件，有網友藉三重重劃區和林口對比，疑惑三重明明離台北很近，佔盡距離優勢，但房價跟林口比卻高的有限？底下網友看了回應，「治安常上新聞」、「治安就扣分多少了」。

1名網友在PTT房屋板發文針對「三重重劃區和林口A9前段」做討論，他分析三重和林口的優缺點，三重雖然市容老舊、綠地少、居民素質不一，但離台北近、又有很多美食；而林口雖市容新、綠地多、居民素質穩定，但離台北遠、又是美食沙漠。

因此他納悶，三重相對林口離台北近很多，又受惠台北外溢的價格，房價應該會扶搖直上，為什麼卻比林口高的有限？是三重房價被低估還是林口被炒太高了？

貼文曝光後，網友熱烈回響，三重和林口更有所好，「缺點治安，常上新聞」、「三重8+9那麼多，治安就扣分多少了」、「喜歡美食多就三重，喜歡市容好就林口」、「三重素質環境確實比不上林口，但對在台北工作的來說，交通跟生活機能還是贏上林口，就各有喜好吧」。

有1名網友認為，是買房考量的思維不同，三重重劃區和台北市距離近，除了住以外，生活機能都要靠舊市區，但林口重劃區是一個新市鎮，幾乎所有事情都要在自己生活圈解決，換言之，或許單身族可以在舊市區來回無憂，但有家庭的人就會將就市區納入考量，「所以價錢只是反映不同的價值觀而已」。