「早餐來碗鍋燒麵吧！」

讓中、北部人滿頭問號的提議，卻是高雄人尋常不過的生活記憶。黃澄澄的油炸意麵，吸飽高湯裡的大海鮮美與蔬菜甘甜，說不出高深的料理學問，卻擁有魔性的魅力，從早餐到宵夜，從老牌到創新，一碗碗鍋燒，撫慰每個人的心。

美迪亞漢堡店的鍋燒麵是許多高雄人從小吃到大的回憶。（攝影/Cindy Lee）

雄燒經典味，美迪亞漢堡店

對許多北漂遊子而言，美迪亞漢堡店的鍋燒麵可說是一種鄉愁。

40多年前，開立美迪亞漢堡總店的老闆娘，把臺南人早餐湯湯水水的飲食文化帶來高雄，在西式早餐店裡賣起鍋燒麵，以湯頭濃郁、真材實料在早餐界闖出名號，「燒」出高雄早餐店賣鍋燒麵的風潮。

「我們堅持使用活蝦。」二代老闆娘Summer自信地說明美迪亞鍋燒麵多年不變的誠意。甘甜彈牙的鮮蝦、市場每日配送的旗魚丸、蛤蠣、肉絲、青菜、加上一顆金黃的半熟蛋，讓意麵上陳列著新鮮的總和，自家熬煮大骨高湯交疊沙茶鹹香，混合成熟悉的味道，每一口都是與同學在早餐店聚會吃鍋燒的青春回憶。

除了鍋燒麵，美迪亞對每一項食材也都有堅持，不管是沙拉醬、漢堡肉、或卡拉雞腿排，皆不使用市售半成品，而是自己醃製調配，掌控味道和品質。一碗鍋燒、奶油雞腿肉搭酸菜、再加一杯奶茶，這套CP值爆表的全餐出現在美迪亞每張餐桌上，從早餐到下午茶，滿足不同時段來店的食客們。

恆香鍋燒像是哈瑪星街角的深夜食堂，傳遞暖心的味道。（攝影/Cindy Lee）

暖心休憩所，恆香鍋燒

來自「恆」春的年輕老闆詩晴，以阿嬤的名字暱稱阿「香」為店取名，落腳哈瑪星的外公家，『恆香鍋燒』延續家的溫暖味道。

老闆每天到市場挑選新鮮食材，以餵養家人的心情煮一碗充滿誠意的家常味。（攝影/Cindy Lee）

詩晴站在營業的木質吧檯後方，一邊煮麵、一邊招呼熟客，背景野性奔放的壁畫是藝術家好友的創作，將自己重視的家人和鍋燒麵使用的新鮮食材納入畫中。她燦笑著說，哈瑪星很像家鄉恆春，有山有海、有慢活的步調，「我希望這是個讓人休息的地方，可以坐下慢慢吃麵。」

傳承整修外公的老房子，與咖啡館共用空間，詩晴不在乎翻桌率，鼓勵客人慢慢吃麵、慢慢喝咖啡。（攝影/Cindy Lee）

魚肉、蛤蠣、蚵仔、豬肉片、蔬菜和蛋鋪滿大碗，有時換成小卷或蝦子，沒有標準配料，全看當天市場裡哪種食材最新鮮。湯頭是恆香鍋燒的靈魂，看似濃郁，卻意外清爽，喝到見底仍意猶未盡。詩晴透露秘訣，以6種蔬菜、雞骨和豬大骨燉煮6小時，經過冷卻濃縮蔬菜的甘甜，並特別選用耐煮的鴨蛋意麵，讓高湯、海鮮、油炸意麵的味道沸騰融合，簡單、樸實、溫暖，就是詩晴想呈現給客人的「阿嬤味道」。

臘腸狗比薩搭配番茄意麵，一口臺灣味、一口義大利風情，一次滿足雙重享受。（攝影/Cindy Lee）

臺、義雄速配，好der

隱身在鹽埕新樂街的偏僻角落，好der從外到內都像是一間吸引網美拍照打卡的復古文青風咖啡館，提供的食物也不乖乖按牌裡出牌，擅長窯烤比薩的Jimmy和喜歡鍋燒麵的女友攜手合作，大玩突破想像的味覺組合。

好der店門口相當適合拍照，Jimmy索性提供自拍腳架，讓網美盡情取景。（攝影/Cindy Lee）

比薩店裡的鍋燒不走傳統路線，好der打造鍋燒聯合國，除了臺式原味，還有泰式酸辣、日式咖哩、以及義式番茄口味。推薦大家嘗試以比薩為靈感的番茄意麵，經過Jimmy反覆試驗，找出高湯與蕃茄糊的完美比例，湯頭一滑入喉，蘿勒香氣瞬間爆發，清爽微酸、飽含蔬菜甜味的義式番茄湯，搭配本土派油炸意麵竟毫無違和，如見證一場在地與異國的美好聯姻。摒棄火鍋料，只用新鮮食材，更讓人覺得貼心的是，鮮蝦已事先去殼，吃鍋燒也能優雅不沾手。

下一次，當你又在吃麵或吃比薩之間搖擺不定時，Jimmy會輕鬆的回應道：「好的，來好der。」

• 美迪亞漢堡店

電話：(07)286-2900

地址：高雄市前金區六合二路124號

營業時間：週一至週五06：00～16：30，週六6：00～15：30，週日公休

• 恆香鍋燒

電話：0933-405-837

地址：高雄市鼓山區鼓山一路25號

營業時間：17:30～售完

FB粉絲團：恆香・hen pon

• 好der

電話：(07)533-7766

地址：高雄市鹽埕區新樂街255號

營業時間：11：30～16：00，17：30～20：00，週二公休

FB粉絲團：好Der

本文作者:李曉萍