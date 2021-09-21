距離左營高鐵站十分鐘不到的車程，位於左營蓮池潭畔保留了一片蓊鬱而富饒生命趣意的天地──「洲仔濕地」，在市府及保育團體努力下，已經成為水雉安心成家的樂園。洲仔濕地除了成功復育保育類的水雉，也有多種鳥類及水生動植物棲息，例如鳳頭蒼鷹、黃鸝、蝴蝶、蜻蜓、臺灣窗螢等。這一片以生態工法打造的秘境，亦是市民解放快節奏都會生活的城市綠洲。

水雉現為洲仔濕地保護物種，在園區內觀察到的「雉尾水雉」，於每年春夏之際換羽，披上黑白相間的羽毛、金黃色的後頸及長長的尾羽，成為園內的亮眼風景。（攝影/Carter）

在洲仔濕地安心成家 水雉寶寶誕生了

水雉過去因棲息地被破壞，導致數量銳減，被列為保育類動物，在市府及民間團體努力下，洲仔濕地已經成為適合水鳥駐足的生態環境，今年4到9月繁殖期，牠們在這裡成家，9隻新生寶寶在洲仔濕地誕生了。剛出生的水雉寶寶全身毛茸茸地還不太會走路，緊跟在爸爸屁股後頭，有時有樣學樣地探入水中覓食；有時揮舞小翅膀連跑帶跳穿梭在印度莕菜、菱角等浮葉性水生植物間，偶爾怯生生地站在浮葉上，笨拙模樣可愛又討喜。

成功孵育新生命的洲仔濕地裡沒有遊樂設施或水泥建築，公園內配合不同鳥兒特性，打造深淺不一的水池，池內種植水雉最愛的菱角、睡蓮等浮葉植物，再用種類豐富的綠植塑造出樹澤、草塘、蝴蝶走廊等，讓各種鳥類、昆蟲等動物，都能擁有一片天然淨土，自由地棲息繁衍、安心成家。

豐富的綠色植物包圍整片濕地，昆蟲與鳥類等物種齊聚，多樣化的棲地環境供各式生物自由地繁衍與棲息。（攝影/Carter）

隱身市中心的溼地生態秘境

洲仔濕地公園原是市府編列為左營第一號公園，規劃為「民俗技藝園區」預定地，回歸一般公園用地後，在民間團體及政府努力下，使用生態工法，讓洲仔濕地成為以「生態優先、人類為次」的生物復育基地。十幾年來復育有成，除了水雉在這裡棲息築巢，孕育新生命外，如鳳頭蒼鷹、黃鸝、環頸雉等其他保育類物種，也把這裡當作新家。濕地範圍內紀錄有555種陸生植物及96種鳥類，像是一本動植物活字典，踏進園區即可觀覽。

洲仔濕地公園是高雄都會區的自然教室，民眾可預約導覽進入環境教育區，近距離欣賞各種生物。（攝影/Carter）

探訪水鳥後樂園

市府工務局養工處表示：「洲仔濕地除提供物種保育、調節都市微氣候的功能外，也是市民進行自然觀察、休閒遊憩、環境教育等多面向的人工濕地。」去（109）年調查濕地水雉數量，最高為16隻，截至今年8月底，共有9隻水雉雛鳥孵化，市府工務局年初在園區內新架設監控攝影機，透過網路即可收看濕地動植物即時生態，尤其疫情期間，民眾不用出門，在家就可以看到水雉寶寶的生長動態，遠端守護牠們成長茁壯。想漫步在無過度開發的步道上，感受並學習濕地的生態之美的話，可以親臨洲仔濕地解說中心，在開放時間內均可免費入園，另有預約導覽，更深入探索城市綠洲──離我們最近的水鳥後樂園。

解說中心有種子牆展示與影片欣賞，提供濕地生態相關訊息和遊客諮詢，不需預約即可入內參觀。（攝影/Carter）

• 洲仔濕地生態解說中心（週一休園）

電話：07-5822371

地址：813高雄市左營區環潭路58號

https://pwb.kcg.gov.tw/chouchaiwetlandpark/

本文作者:Messi