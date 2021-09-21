時尚主題電影或影集，多年來一直是非常受到全球觀眾喜愛的類型，其中，2006年上映的《穿著Prada的惡魔》，由梅莉史翠普、安海瑟薇及艾蜜莉布朗主演，在全球大賣百億票房，堪稱此類作品中的經典之作，片中，安海瑟薇集演技與美貌於一身，受關注程度不輸影后梅姨，多年後安海瑟薇吐露選角秘辛，其實她當年被排在第9順位，是硬擠下8個人努力爭取，才讓觀眾得以看見那個絕美的助理「小安」。

經典電影《穿著Prada的惡魔》在全球取得大成功，梅莉史翠普飾演的時尚雜誌《伸展台》主編米蘭達，是以《Vogue》雜誌美國版主編安娜溫圖為藍圖，片子上映前就已成為演藝圈及時尚圈的超級話題，而讓人意外地，安海瑟薇所飾演的第二助理小安，從演技、穿搭到妝容，都讓人驚喜連連，造型美出新高度，被認為是好萊塢「白領美女」的代表人物，安海瑟薇也因為初演此片而晉升為一線紅星，可說因《PRADA》這部片而讓她在圈內站穩了腳步，外界很難想像劇組當初考量的「小安」人選，壓根沒有她。

當年在《穿著Prada的惡魔》中的安海瑟薇美出新高度，成為好萊塢「白領美女」的代表人物。(圖／達志提供)

安海瑟薇日前現身真人秀《魯保羅變裝皇后秀》，為鼓勵參賽者爆料《穿著Prada的惡魔》選角秘辛，她表示「小安」是她從影以來茂足全力才拿到的角色，她排在第9順位，當時的她只能努力撐住，展現積極努力，因為沒有放棄，才得以演出。

日前美國《娛樂周刊》雜誌在《穿著Prada的惡魔》上映15周年之際，邀請導演、編劇及主演群線上相聚，導演大衛法蘭科也提到「小安」選角一事，表示他們當初是設定要一個成熟的演員來演，瑞秋麥亞當斯是他們的第一人選，也考慮過娜塔莉波曼、史嘉蕾喬韓森、凱特哈德森等，而瑞秋拒絕了他們3次，反倒是沒被考慮到的安海瑟薇很積極爭取，表明「用我吧！」的決心，加上梅莉史翠普在看了她在《斷背山》的演出片段後，給予了高度肯定，才讓安海瑟薇拿到這個角色，結局就是三個女人的火花極度精彩，安海瑟薇美麗的身影，至今很難有人能超越。