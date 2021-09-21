指揮中心宣布，9月21日至10月4日維持疫情警戒標準為第二級，其中KTV、八大、遊藝場所仍需關閉。許多網友對此感到相當不滿，紛紛到衛福部臉書留言直呼「真的很誇張，八大永遠是倒楣鬼」。

全國二級警戒延長至10月4日，衛福部在臉書貼出二級強化警戒措施，其中會展和宴席有條件放寬，室內80人，但容留人數要符合室內空間至少1.5米/人或2.25平方米/人；室外300人。宴席不得離桌敬酒、茶等社交互動。而歌廳、舞廳、酒吧、酒店、KTV、理容院及遊藝場所、麻將休閒館等，仍需關閉。

相關規範引發網友不滿，紛紛到PO文下方留言表示，「爽都你們在爽，到最後害到8大一直都無法復業」，不懂為何境外不鎖，卻直接向國內八大開，且中秋節觀光景點人幾人造成群聚，政府有派人在各觀光景點控管嗎？夜市要不要看看有多少人流動？「為什麼大家的群聚，要八大付出代價，接下來又是國慶日的群聚，這樣要八大承擔公平嗎？」有人則想問，「仍需關閉的場所如何生存？房租不用補貼？還是政府強制房東不能收房租？該要有配套措施讓他們營業了吧！」

另有人反映，一堆口罩不戴好的，實聯制也不積極了，甚至有些餐廳沒隔板、沒梅花坐，也照常營業。有網友則提到，「3+11、5+9都不是破口，那請問什麼才是，只會罰百姓」、「一直進口病毒怎麼防，14+7一定要堅守」。