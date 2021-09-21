北市振興大禮包內容。(製圖/陳友齡)

五倍券將於中秋連假後的第一個上班日(22日)上午9時起開放民眾進行數位綁定，其中台北市除了推出「熊好券」，更推出宣稱回饋全國民眾及北市長輩的超值方案，民眾綁定悠遊付，即可獲得「五夠大包」的振興禮包，最高可獲得5000元回饋。不過，批踢踢有網友計算後發現，若想通通拿到5000元回饋，要先消費3.7萬元，引起熱議，到底真相如何？

柯文哲16日宣布北市府針對中央振興券提供的優惠，持台北市敬老卡的長者，可以最低市價一折購買血氧機等防疫家電，一般民眾用悠遊付綁定振興券消費也可領取高達5000元的回饋。對於這次優惠能創造多少經濟產值、吸引更多廠商與使用者？柯文哲回答說，市府鼓勵大家把5000元振興券移到悠遊卡、悠遊付，未來會再用台北通提供「熊好券」折價券等。長者持敬老卡到超商消費也會有現金回饋，將整個經濟生態系統串起來。

其中，五倍券綁定悠遊付獲得的「五夠大包」振興禮包內有總價值高達5000元的現金回饋券(限量1萬份)，只要符合回饋條件，即可獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高達50%。不過，有網友實際計算後，發現以綁定悠遊付來說，若要拿滿5000元回饋，總計必須花費3.7萬元。

以指定網購通路來說，當民眾購買消費滿1萬元商品，即可獲得1千元回饋金，若購買2萬元商品，就獲得2千元回饋，但由於僅限2次回饋，在網購通路最多就只能拿到2千元回饋金。有網友計算，若將4個指定通路單筆消費金額乘以綁定悠遊付獲得張數，加總的價錢等於3.7萬，才能拿到最高5000元回饋。

從台北市政府提供的資訊可見，「振興大禮包」內容為以下：(綁定悠遊付、悠遊卡)

●網購

回饋條件：單筆消費滿10000元

回饋金額：1000元

綁定悠遊付獲得張數：2

綁定悠遊卡獲得張數：2

回饋率：10%

適用通路：momo購物網、Pchome 24h線上購物

●百貨3C

回饋條件：單筆消費滿5000元

回饋金額：500元

綁定悠遊付獲得張數：2

綁定悠遊卡獲得張數：1

回饋率：10%

適用通路：美麗華百樂園、環球購物中心、ATT 4 FUN、CITYLINK、燦坤、阿瘦皮鞋

●藥局美妝

回饋條件：單筆消費滿1000元

回饋金額：200元

綁定悠遊付獲得張數：5

綁定悠遊卡獲得張數：2

回饋率：20%

適用通路：丁丁藥局、日藥本舖、卡多摩

●超商超市

回饋條件：單筆消費滿200元

回饋金額：100元

綁定悠遊付獲得張數：10

綁定悠遊卡獲得張數：1

回饋率：50%

適用通路：全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、美廉社

另外，針對廣大悠遊卡友，悠遊卡公司也推出悠遊卡綁定五倍券，前4萬名則提供超值綁定禮。其中，前10000名成功綁定悠遊卡享300元加碼回饋，前10001名至前30000名成功綁定悠遊卡享200元加碼回饋，前30001名至前40000名成功綁定悠遊卡享100元加碼回饋。除此之外，以悠遊卡綁定五倍券且新註冊悠遊付帳戶，特別加贈價值3000元的振興大禮包(限量2萬份)，同享高回饋率優惠。