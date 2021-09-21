大陸女星孫儷是著名的婚姻、事業兩得意代表，她與鄧超結婚11年，育有一對子女，對育兒親力親為的孫儷，日前就被直擊，她發現女兒身邊有車子接近，孫儷就噴發媽媽力、一秒拉住女兒，不過，霸氣形象鮮明的孫儷，日前則在劇中大玩角色扮演，頂著濃妝、辣穿短版上衣扮小丑女，好身材相當不科學，也讓外界看到，孫儷原來這麼多變。

孫儷的演技是眾所皆知，她在2011年以宮廷劇《後宮甄嬛傳》再攀演藝事業高峰，孫儷之後接連演出《羋月傳》、《那年花開月正圓》、《安家》等也都大受好評，她的作品雖然不多，但都叫好又叫座，而孫儷日前則和趙又廷搭檔推出新戲《理想之城》，孫儷有別於以往霸氣的角色，這回在劇中則是飾演職場背鍋的小蝦米。

孫儷還在劇中大玩角色扮演，她頂著濃妝、頭綁雙馬尾，穿短版上衣和皮外套登場，孫儷肩上還扛著玩具槍，扮成小丑女相當成功，就像從漫畫走出來的人物，最吸睛的莫過於，孫儷大方解放蠻腰，小腹平坦、身材沒有一絲贅肉，孫儷38歲的好身材相當不科學。

孫儷解放蠻腰，小腹平坦、身材沒有一絲贅肉。（圖／取材自小儷同事說微博）

孫儷為新戲扮cos小丑女。（圖／取材自小儷同事說微博）

野生孫儷除了霸氣護女兒，爆發媽媽力，孫儷近年卻也無端被疑懷龍鳳胎，傳言在日前又再被提起，對此，孫儷工作室也打破沉默、正式發聲：「假到不能再假了」、「這個聽說聽了4、5年了呢」，幽默闢謠。