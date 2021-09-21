大陸海關總署19日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，通知因台灣的釋迦及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」，將自20日起暫停該兩種果品輸入。前民進黨立委郭正亮直言，所以這次（民進黨）操作會比較難，因為大陸的禁令幾乎跟紐西蘭發現台灣荔枝有東方果實蠅同時發生，雙標太明顯！且大陸對台灣水果檢疫可說是最鬆的！

郭正亮20日在中天電視《正常發揮》中指出，他有去問水果出口商「Linbay 好油」的意見，鳳梨可以是「短種」，大概2年內2收，可是釋迦和蓮霧是「長種」的樹，一種下去6、7年都會有收成。陳吉仲沒有辦法在2月、3月的時候叫農民不要種了，因為已經種下去了。如果是短種的，就可以說不要種了，因為有風險。釋迦跟蓮霧真的沒有辦法。

郭正亮進一步說，紐西蘭「禁令」是6月18日發生，台灣荔枝被發現有東方果實蠅，且只有一個case，紐西蘭就立刻停了；後來又出口芒果，紐西蘭就以芒果荔枝都會有這種蟲為理由，也禁止進口。到目前仍不讓台灣芒果荔枝進到紐西蘭，但陳吉仲的反應是「尊重」。

郭正亮也披露，大陸檢疫台灣釋迦不合格13件，蓮霧不合格有6件，大陸要求回覆，農委會回覆說強化包裝廠管理等；也就是大陸查出台灣不合格件數是19件，並沒有立刻停，一直到9月，認為台灣沒有改善到讓他滿意，才停止。是紐西蘭比較強悍？還是大陸比較強悍？紐西蘭是查到一件而已就立刻停了，接下來芒果也以此類推，連查都不查，就直接停了。而且紐西蘭農產品對台灣是高度順差，畜產品進到台灣非常多；我們和中國大陸是倒過來，中國大陸水果不能進到台灣！郭正亮強調，所以這次民進黨要操作會比較難，因為幾乎跟紐西蘭同時發生，雙標太明顯！

郭正亮補充，陳吉仲從農委會副主委做到主委，也知道這些問題，尤其是鳳梨。澳洲光要求我們的鳳梨就審了5年，後來提2條件，第一是冠尾要剪掉，且要薰蒸。最後2020年出口鳳梨到澳洲是2公噸，但是出口鳳梨到大陸是4.1萬公噸。大陸對台灣水果檢疫是最鬆的，否則進得去嗎？澳洲、日本、韓國都會刁難。

郭正亮並提到，大陸的農民也是會抗議的，但大陸為何仍要長期買台灣的水果？主因就是「讓利」，ECFA架構下農產品不課稅，而台灣水果賣到韓國課30%的稅！