國民黨主席選舉將於25日舉行，不少藍營縣市長陸續表態支持的人選，而資深媒體人趙少康近期因整合藍營戰將組成戰鬥藍而備受關注，他20日表示，最近有很多人問他，這次的黨主席之爭，會支持誰？他的答案是，無論誰當選，「戰鬥藍的意見」他們都不會忽視，會非常重視，因為「戰鬥藍」訴求的是一種精神、一種團結、一種意志、一種問政的方式。

國民黨黨魁之爭激烈，四名參選人包括現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中，在最後階段各卯足全力衝刺。

資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康20日在臉書發文表示，前些日子，他和戰鬥藍的立法委員們討論國民黨目前的困境與解決策略，國民黨擁有地方民代的相對多數，還有14個執政縣市，將地方議題在中央紮實的結合，把資源整合起來，發揮力量，其實力道非常大。

他認為，一個關鍵的訴求跟議題，應該從立法院、地方議會、一波一波的具體行動打出聲勢，接著由國民黨提出最能對症下藥的答案提供討論，相信就能逐步翻轉國民黨在民眾心中的形象。

趙少康說，現在民進黨執政，兩岸議題、青年議題、防疫議題都失分，國民黨需要有團隊的作戰策略，打一場精采的團體戰，就能把危機變成轉機。「戰鬥藍會讓所有成員知道，你不孤單，未來國民黨再起的路，就由我們一起團結打拚」。