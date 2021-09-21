美國股市3大指數今天大幅收跌，因為市場憂心中國地產巨擘恆大的財務風暴可能蔓延，觸發市場拋售。

道瓊指數終場下跌614.41點，或1.78%，收在33970.47點。

標準普爾500指數下挫75.26點，或1.70%，收在4357.73點。

那斯達克指數下滑330.07點，或2.19%，收在14713.90點。

費城半導體指數則挫跌82.92點，或2.42%，收在3338.23點。（譯者：陳正健）1100921

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