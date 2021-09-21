恆大風暴掀賣壓 美股大幅收跌 道瓊重挫614點 05:252021/09/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆大風暴掀賣壓 美股大幅收跌 道瓊重挫614點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國股市3大指數今天大幅收跌，因為市場憂心中國地產巨擘恆大的財務風暴可能蔓延，觸發市場拋售。 道瓊指數終場下跌614.41點，或1.78%，收在33970.47點。 標準普爾500指數下挫75.26點，或1.70%，收在4357.73點。 那斯達克指數下滑330.07點，或2.19%，收在14713.90點。 費城半導體指數則挫跌82.92點，或2.42%，收在3338.23點。（譯者：陳正健）1100921 散戶退潮 定期定額人氣反爆棚 迷因股帶動 美指標小型股指攀高 #收在 #恆大 #風暴 #收跌 #市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恆大風暴波及美股 道指盤中重挫逾800點 那指跌近3％ 21:392021/09/20 財經 營建成本飆 建商：都更慘了 04:102021/09/20 財經要聞 港股重挫 恒生指數一度暴跌逾千點 12:552021/09/20 財經 高度集中大陸市場 回流重創價格 04:102021/09/20 焦點要聞 疫情成推手 醫療類股前景看好 04:102021/09/20 生活新聞 港股殺成血海！千億級房地產巨頭崩跌近90％ 突宣布停牌 19:322021/09/20 財經 非採收季喊卡 台商感覺測政治風向 04:102021/09/20 焦點要聞 苦撐 住宿餐飲業慘跌年減３成 04:102021/09/20 財經焦點 《國際經濟》聯準會開會在即 市場陷入焦慮(2-2) 10:532021/09/20 財經 《國際經濟》聯準會開會在即 市場陷入焦慮(2-1) 10:532021/09/20 財經 學作紅龜粿 金大住宿生歡喜慶中秋 17:142021/09/20 寶島 國際熱門新聞 11月起入境美國須打完疫苗 認可疫苗名單待定 目前僅核准三款 - 國際 - 中央社 恆大風暴掀賣壓 美股大幅收跌 道瓊重挫614點 - 國際 - 中央社 再也不怕爆胎 米其林無氣輪胎將正式上路 - 國際 美澳核潛艦協議 法智庫：嚇跑對印太最積極的歐洲國家 - 國際 22歲正妹YouTuber跨州旅行離奇失蹤 疑遭未婚夫毒手樹林尋獲遺體 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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