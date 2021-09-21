台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日投票。國民黨前立委顏寬恒以志工身分投入刪Q總部工作，民進黨則表態挺陳柏惟，頗有藍綠對決情勢。台北市議員徐巧芯分析，當看到罷免案的網路聲量從23%增加到47%，就知道整體的力量就要出來了。只要把罷免陳柏惟的氣勢拉起來，並去連結對民進黨防疫投下的不信任票，罷免案過關的機會就非常高

徐巧芯20日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟「挺萊豬」，在立院表決時投下同意票，而且也曾反對國民黨提議政府加購4000萬劑國際疫苗來救人民。在這個時間點，民進黨要跟他綁在一起，不好好檢討疫苗和疫情問題，卻還想幫這些民意代表去開脫，而這些對陳柏惟也不一定是好的。

徐巧芯認為，只要把罷免陳柏惟的氣勢拉起來，讓大家都知道有這個罷免案，並把這罷免案去連結對民進黨防疫投下的不信任票，陳柏惟罷免案過關的機會非常高。她說，雖然陳柏惟是屬台灣基進，但他在所有防疫政策上，沒有發表過一次跟民進黨不同的言論，基本上，他就是民進黨在立法院裡面的「橡皮圖章」，甚至反而更激進。

徐巧芯舉例，萊豬在立院表決時，國民黨立法委員是為了保護大家能有更好的食品安全，陳柏惟卻說要1個打35個，結果被國民黨立委林為洲架著脖子拉出去了。如今民進黨的幫腔，可能更激發出台中市民對陳柏惟的反感，反而會變成另一波催票動力。她也認為，當看到罷免案的網路聲量從23%增加到47%，就知道整體的力量就要出來了。