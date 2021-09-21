11月入境美國需要過「三關」！美國白宮今天宣布，11月初將全面要求外國旅客打完疫苗才可入境。此外，據華盛頓郵報（The Washington Post）報導，11月初開始實施三項措施：要求入境美國的外國旅客提供接種證明、病毒檢測陰性證明和接觸者追蹤相關訊息，全球旅客一體適用。

疫苗接種部分，目前美國目前只核准莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT與單劑型嬌生集團（J&J）等3款COVID-19疫苗。至於英國（AstraZeneca，AZ）或中國、俄羅斯等他國製造疫苗是否會被承認，11月或之前會有答案。對於打AZ民眾11月能入境美國？歐盟官員表示樂觀，認為很有希望。

目前台灣已經及即將開打的疫苗計有：AZ、莫德納、高端及BNT。其中，台灣自行研發的國產高端疫苗，是否能獲得美國政府認可？根據聯合新聞網報導，詢問CDC後，尚未取得回應。

除了施打疫苗還有兩關要過。外國旅客也須出示搭機前3天檢驗陰性報告；未接種疫苗的美國公民則須出示1天前報告，回美後也須再次接受篩檢。此外，還要提供接觸者追蹤相關訊息。