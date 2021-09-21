中秋連假將至，但全台仍處於疫情二級警戒，想要家人團聚烤肉、也要兼顧防疫，專家建議，今年烤肉活動最好僅限於家人活動，避免左鄰右舍一起烤，如果想揪三五好友聚會的話，一定要把握2大原則，才不會因為過節而增加染疫風險。

即將來臨的中秋佳節因為疫情關係，雙北地區都宣布不開放河濱烤肉，至於私人領域能否烤肉，台北市的規定是「騎樓可以烤、但要進家門吃」，新北市則指出「私有地方依防疫規定辦理，但仍不鼓勵」，如果親朋好友還是想在中秋節聚會烤肉的話，究竟該怎麼安排，才能在防疫安全之下烤得盡興呢？

美國毒物專家、中原大學生物科技學系副教授招名威指出，2大原則是通風良好、分散輪流烤，將風險降到最低。

●烤肉一定要在通風良好的地方：

就算無法在戶外烤，也要選擇陽台這類半室外空間，才能避免烤肉時吸入有致癌風險的PM2.5、及有機化合物多環芳香烴，傷害人體。

此外為了防疫，室外安全社交距離至少要1公尺，依此計算，往年烤肉時習慣圍成一圈，大家七手八腳地翻動肉串、塗抹烤肉醬，烤熟後大口咬著還談笑喝酒的場景完全不符防疫措施。

「算來一個烤肉架旁邊只能有2個人吧！」招名威認為，分散烤架、以及分工輪流烤的作法比較恰當，一方面讓烤肉架旁維持2個人的數量，其他人則可在別的桌子上準備食材，動手串肉串、用鋁箔紙包玉米或蛤蠣，甚至去廚房煮湯或炒個青菜兼顧營養均衡都好。

●不要所有人圍在烤肉架旁 記得輪流烤、拿遠點吃

除此之外，別忘了勤快洗手，或準備酒精隨時清潔手部和桌子，降低病毒殘留在環境、不慎接觸而感染的風險。

烤好的肉串、海鮮等食物也不要全部集中一個地方任人取用，最好一烤熟就分到個人碗盤裡，避免烹調好的食物放在公共空間時遭口沫污染，大伙兒拿到碗盤之後最好稍微退後一點，拉開距離再開始吃。

除了空間、流程的安排之外，招名威也建議烤肉時準備2樣物品：

1.口罩：帶著口罩烤肉雖然悶熱，但可以有效避免唾沫噴在食物上，且除了防疫功能之外，還能減少吸入有毒煙霧，最好烤個幾串肉，就換下一個人來烤，每個人都能享受烤肉的樂趣，也不會太悶熱。

2.空氣清淨機：如果在陽台烤肉，建議可以將移動式空氣清淨機拉到陽台上，抽風口對準烤肉架，不要讓髒空氣聚集在人多的地方。如果不方便用空氣清淨機的話，就搬台電扇出來吧，把病毒和髒空氣一起吹散出去，降低感染風險。