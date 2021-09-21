皇家捕手裴瑞茲本季第46轟。（MLB臉書）

大聯盟新紀錄出現了，皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)21日對戰印地安人擊出他本季第46轟，不僅並肩美聯全壘打王，還打破了捕手的天花板，成為史上單季最多轟的捕手！大聯盟歷來只有7位捕手達到單季40轟，特別是今年還有單季40轟的投手大谷翔平，可說是非常神奇的一年。

皇家的對手是印地安人，兩隊已經進入垃圾時間，印地安人不復前兩戰的勇猛，張育成也沒上場，結果皇家7-2獲勝（雙重賽只打7局）。

裴瑞茲此戰擔任捕手打第3棒，他首局擊出安打，第5局在球數落後的時候咬到一顆進壘的滑球，拉到左半邊牆外成為兩分彈。這一轟是締造歷史的一球，超越1970年紅人隊捕手班奇(Johnny Bench)的單季45轟紀錄。

在美聯MVP競爭之路上，裴瑞茲的崛起無疑給藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)帶來不小的威脅。小葛瑞洛原本鎖定美聯「打擊三冠王」的寶座來挑戰大谷翔平的「二刀流」，但是裴瑞茲現在46轟與小葛瑞洛並列全壘打王，同時以115打點雄霸打點王，小葛瑞洛105打點看起來是不可能追上了。而且裴瑞茲的捕手身份更加難得，小葛瑞洛無可避免會被他分走一些選票。

裴瑞茲的皇家隊友也都期待著這一轟，在休息區熱情迎接他。依據大聯盟的統計方式，一位球員必須在50%出賽場次都擔任捕手，才符合全職捕手的身份。裴瑞茲有時會擔任DH，總計他有31轟是在蹲捕的場次轟出去的。