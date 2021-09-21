今天是中秋節，正在美國留學的前主播、韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡，昨特地分享和前高雄市長韓國瑜的合照，除了祝福大家中秋節快樂外，更感謝韓國瑜在兩年前給她的機會，「如今才能看見新世界的月亮」。此文從昨天下午發出後至今截止，已有超過1.5萬網友按讚。

何庭歡和韓國瑜在美國碰面，一起合影留念。（圖片摘自何庭歡臉書）

何庭歡昨（20日）在臉書發文表示， 2019年的夏天，自己跟著月亮走到新世界：短短兩年多時間，離開新聞工作，加入選戰團隊，遠赴美國求學，這段期間時不時會捏一下臉，確認經歷的美好的一切是否真實；2021年的秋天，自己又飛過半個北美洲，從洛杉磯到芝加哥，與親切的華僑們一同聆聽「那個人」演說激勵人心的字句。

何庭歡文末感性指出，「更幸運的是能在中秋節，與改變我命運的老闆韓國瑜 一起賞月！謝謝您，在兩年前給我這個機會跟著您，如今才能看見新世界的月亮」！

大批網友也在其po文底下留言表示，「中秋節快樂，好感動。我關注的歡歡沒有變。一樣善良」、「中秋節快樂，希望學成歸國能在台灣再看到妳」、「歡歡女神加油」、「歡歡很棒，不怨天不尤人，積極樂觀」。