新北市三重區五華街今天凌晨近1時許，爆發一場因超商買酒插隊街引發的頭亂鬥戲碼。一名周姓少年，與友在自家烤肉時，因飲料不夠，前往住家附近超商買酒，卻質疑1名陳姓水電工插隊結帳，雙方引爆衝突，各自找來友人助陣，陳男打傷濺血，三重分局獲報出動42名快打警力前往壓制，帶回21名滋事份子，依聚眾鬥毆、恐嚇及妨害自由罪嫌偵辦。
警方調查，15歲周姓少年與友人在五華街附近自家陽台烤肉，因為酒和飲料喝完，便到附近超商買酒，但周姓少年排隊結帳時，質疑有一名陳姓水電工插隊，雙方口角後爆發肢體衝突，各自撂了大批夥伴前往支援，兩派人馬在超商門口打成一團，陳姓水電工也當場遭到破碎酒瓶刺傷。
三重分局獲報，立即出動線上警網42名快打部隊前往壓制，在現場逮15名鬥毆份子，未料雙方仍有友人前往助陣，不顧警方在場當面毆打採訪的媒體，玵員警立刻將動手的6人也帶回警局，依聚眾鬥毆、恐嚇、妨害自由及毀損罪嫌送辦。
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