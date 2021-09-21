新北市三重區五華街今天凌晨近1時許，爆發一場因超商買酒插隊街引發的頭亂鬥戲碼。一名周姓少年，與友在自家烤肉時，因飲料不夠，前往住家附近超商買酒，卻質疑1名陳姓水電工插隊結帳，雙方引爆衝突，各自找來友人助陣，陳男打傷濺血，三重分局獲報出動42名快打警力前往壓制，帶回21名滋事份子，依聚眾鬥毆、恐嚇及妨害自由罪嫌偵辦。

兩派人馬因在超商買酒起衝突，三重分局獲報出動42名快打警力前往壓制，帶回21名滋事份子，依聚眾鬥毆、恐嚇及妨害自由罪嫌偵辦。(戴志揚翻攝/民眾提供)

三重烤肉爆街頭大亂鬥，超商買酒遭插隊引互毆21人遭逮。(戴志揚翻攝/民眾提供)

警方調查，15歲周姓少年與友人在五華街附近自家陽台烤肉，因為酒和飲料喝完，便到附近超商買酒，但周姓少年排隊結帳時，質疑有一名陳姓水電工插隊，雙方口角後爆發肢體衝突，各自撂了大批夥伴前往支援，兩派人馬在超商門口打成一團，陳姓水電工也當場遭到破碎酒瓶刺傷。

三重烤肉引爆街頭大亂鬥，超商買酒插隊引互毆警壓制21人送辦。(中時資料庫)

三重分局獲報，立即出動線上警網42名快打部隊前往壓制，在現場逮15名鬥毆份子，未料雙方仍有友人前往助陣，不顧警方在場當面毆打採訪的媒體，玵員警立刻將動手的6人也帶回警局，依聚眾鬥毆、恐嚇、妨害自由及毀損罪嫌送辦。