桃園市蘆竹區20日晚間10點多發生一起車禍，2名外籍移工與1台車輛在蘆竹區南山路二段一處路口發生擦撞，2名外籍移工當場OHCA死亡。由於警方於現場未發現相關證件，肇事情形還在釐清當中。

據了解，2名外籍移工發生擦撞後，現場有1名男姓OHCA但無受困，另名男姓受困路邊停放車底，消防人員使用頂撐器救出，傷勢也為OHCA，分別由山腳分隊救護車送往敏盛醫院及長庚醫院。警方在現場未發現相關證件，因此外籍移工的身份及年齡不詳，詳細肇事原因及責任目前還在釐清當中。