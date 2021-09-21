桃園蘆竹2外籍移工暗夜遭撞 噴飛路旁車底慘死 08:062021/09/21 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園蘆竹區南山路二段一處路口20日晚間發生一起車禍，2車擦撞導致2名外籍移工當場OHCA死亡。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區20日晚間10點多發生一起車禍，2名外籍移工與1台車輛在蘆竹區南山路二段一處路口發生擦撞，2名外籍移工當場OHCA死亡。由於警方於現場未發現相關證件，肇事情形還在釐清當中。 據了解，2名外籍移工發生擦撞後，現場有1名男姓OHCA但無受困，另名男姓受困路邊停放車底，消防人員使用頂撐器救出，傷勢也為OHCA，分別由山腳分隊救護車送往敏盛醫院及長庚醫院。警方在現場未發現相關證件，因此外籍移工的身份及年齡不詳，詳細肇事原因及責任目前還在釐清當中。 竹南假日之森戲浪 抓住連假衝一波 越籍志工導覽 台西故事屋多元化 #蘆竹 #外籍移工 #遭撞噴飛 #受困車底 #OHCA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市地上權 各方瞄準2大案 04:102021/09/21 財經要聞 新北市立美術館 延至明年7月完工 04:102021/09/21 焦點要聞 菜鳥警技術差 自撞電箱四輪朝天 04:102021/09/21 社會新聞 苗栗縣政府鼓勵民眾 到竹南假日之森戲浪抓住夏日尾巴 15:582021/09/20 寶島 計數器壞了 台中高美溼地爆人潮 04:102021/09/21 地方新聞 快閃店、動漫展迎出遊潮 04:102021/09/21 時尚消費 設計師遭押台中摩鐵凌虐拍裸照 警破門逮7惡煞 08:502021/09/21 社會 為企業添柴火 嘉市推專案貸款 04:102021/09/21 地方新聞 新北金山「父女乾屍」坐沙發 別墅斷水斷電2個月 10:202021/09/20 社會 高市今年前8月 高齡者車禍死46人 04:102021/09/21 地方新聞 沙灘晒月亮 大腳丫巨人台東過中秋 04:102021/09/21 焦點要聞 社會熱門新聞 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 設計師投資糾紛遭押台中摩鐵凌虐拍裸照 警破門逮7惡煞 - 社會 紅髮內褲妹墜樓雙腳直插天窗 癱軟哀號網驚：脊椎完了 - 社會 皮條客耳邊輕撩人妻這一句 她主動上門爽2次還翻臉告性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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