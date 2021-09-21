印地安人將左投苟斯(Anthony Gose)升上大聯盟，期待演出另一則罕見的「棄打從投」成功故事。今年31歲的茍斯在高中時代是投手，進入職棒後改當外野手，在藍鳥、老虎打過幾個球季，打擊率0.240、長打率0.348，簡單來說就是不及格的打者，只能以守備為專長。

2017年，老虎隊釋出茍斯，天無絕人之路，老虎同時為他開啟另一扇門，鼓勵他轉職為投手。因此茍斯在3A度過了一段「二刀流」的日子。現在聯盟裡稱讚大谷翔平，普遍是說他把「二刀流」提升到了前所未見的頂尖水準，並不是說他是唯一投打兼修的選手，畢竟身為棒球員，每個人至少都會投球和揮棒。

茍斯後來被老虎隊放棄，加盟遊騎兵之後又被太空人買走，然後再被遊騎兵買回，遊騎兵最後也沒留他。茍斯輾轉來到印地安人，這時他已經是全職投手了，還真的被他練出時速100英里的火球（時速160.9公里），但控球方面還待加強。今年的東京奧運棒球賽，茍斯被選入美國隊擔任牛棚投手，投兩局無失分，幫美國隊拿到銀牌。

在這個年紀轉型是相當罕見的，特別是從打者轉為投手更少有。茍斯最後一場以野手身份在大聯盟比賽是2016年5月的事了，相隔5年重返大聯盟，還是從打擊區改站投手丘，令人期待他接下來的表現。