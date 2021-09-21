近日一名男大生表示，某日一早為了趕搭火車，被地上的水窪弄濕了鞋襪，豈料到了月台火車仍開走了，他只好坐在月台上的藍色椅子等待下一班，順便清理鞋子，他將後背包放置椅子上時，發現不小心沾到椅子上的不明「乳白色勾芡物」，他下意識地聞了後瞬間崩潰。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，19日早上騎著機車到八堵車站，準備搭乘台鐵區間車到台北，由於車站的機車停車棚有些積水，導致他的鞋襪濕了一半，趕到月台後發現火車已到站，他以小跑步的方式追趕，但仍沒趕上。

原PO只好轉身到往月台上藍色塑膠椅上，準備清理鞋襪，他將後背包放在椅子上時，眼角餘光發現塑膠椅上有一坨像沐浴乳白色勾芡的液體，但一切都已來不及，那陀白色的液體已沾黏在包包上，且還有點「牽絲」，甚至滴到地上。

原PO沒有多想，便拿出濕紙巾將包包擦拭乾淨，由於手還有沾到一點點白色液體，「不知道是誰給的勇氣，或是身為男性的慣性動作之一，我就順手聞了」，瞬間有一股花香撲鼻，「還好就是沐浴乳的味道」。

豈料，正當他還慶幸是沐浴乳時，香味的後調是一股濃烈的「嘉明味」，令他腦袋閃過某個大叔在月台「奉獻精力」的畫面，令他瞬間崩潰，「原來那個花香是濕紙巾的味道，真的好想從人生登出啊」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言，「兇手一定在附近看受害者」、「這要跟站務人員說吧」、「正常來說外面椅子上不會有沐浴乳吧」、「真的好噁心」、「不管男女都要注意」。