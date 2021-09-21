放了四天連假後，國高中校園BNT新冠疫苗施打計畫也將陸續展開。對家長與學生來說，接種疫苗當然都非第一次，只是新冠疫苗的副作用及不良反應讓許多人感到憂心。為了讓自己能在準備充足的情況下接受疫苗注射，依循下列幾個重點，就能把體適能都Hold在最佳狀態，也有助大幅降低不安全感。

●打疫苗前做到「3要」：

1要：要有充足睡眠：

.睡足6-8小時，至少絕對不要熬夜。

.若是緊張不易入睡，也不用擔心。入夜後減少使用3C，選擇喜歡但較平和的音樂、書籍，調暗燈光、做些任何能讓自己放鬆的事情都好，都有助提升睡眠品質。

2要：要好好吃早餐、補充水分

.最好在注射前一到兩小時前，吃完早餐。能吃含有蛋白質、蔬果的優質早餐最好，沒有太多選擇時，至少避開油炸品項，搭配飲品也不要選擇含糖飲料。

.建議算好交通時間，拿捏能好好吃完早餐的時間點。不論在家吃完或是在校吃，施打前都要完成進食，絕對不要空腹。

.注射前可再補充250-300ml水分。

3要：要穿著寬鬆短袖，以涼感、有彈性材質為佳。

近來天氣炎熱，大型施打場所為了通風，即使有空調也偏溫熱。建議衣著寬鬆、短袖，學校短袖運動服就比制服要來得合適。

BNT疫苗學生接種前須知。(影音來源/教育部)

●打疫苗當天起床覺得不舒服或有點發燒，還要打嗎？各種狀況處理原則

1.若當天發燒或是感覺生病，或近日正患有急性中重度疾病者，建議暫緩施打。

2.打針時突然頭暈噁心

.有人對打針很敏感，害怕恐懼的心理壓力就會造成「暈針」，青少年一起打疫苗的時候，也曾發生過群體暈針現象，通常休息過後就能恢復正常。

.等待打針的時候，可以做些事情轉換緊張心情。比如聽音樂、跟同學聊天、背書、背單字。

3.暈針會有後遺症嗎？

.暈針是對打針的恐懼，跟疫苗本身的安全性沒有關係，也不會造成不良反應或後遺症。

.「慢慢深呼吸」是預防暈針或因緊張過度呼吸反致缺氧的最佳方法。

4.注射前後都不要激烈運動，保持呼吸平順，能降低不適感。