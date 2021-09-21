藝人王力宏日前在自主健康管理期間，和黑人陳建州、范瑋琪、徐若瑄等友人在家中聚會，明顯違反防疫規定被民眾檢舉，北市府也認定違規，會依相關基準裁罰，最高恐被罰30萬元，捲入此場風波的范瑋琪先是透過經紀人致歉，沉寂數日後也於instagram發文。

王力宏在自主健康管理期間與圈內好友聚餐，被民眾檢舉為「防疫破口」，事後在臉書發文道歉，表示疏忽七天自主健康管理期，也會承擔所有違規責任，剩下的自主健康管理也會嚴格完成，徐若瑄則是火速刪文企圖滅火，至於范瑋琪的instagram也湧入不少網友留言謾罵，她透過經紀人致歉，並表示：「未注意好友的防疫自主健康管理相關規定，深感抱歉，未來我們一定會更加注意，也謝謝大家的提醒。」

沉寂數日後，范瑋琪在instagram發文，她貼出一張卡通人物史努比的圖片，只見裡面的角色面帶笑容入睡，上頭則是寫道：「Happiness is..not having to set the alarm for the next day（幸福就是…隔天早上不用設鬧鐘）」，接著表示：「中秋佳節平安喜樂」，似乎對日前衰捲風波一事已經不在意。

對此，網友除了祝她中秋佳節愉快之外，也紛紛留言：「范范每天都要快樂」、「中秋快樂，幸福安康，美美的睡到自然醒」、「這就是最簡單的幸福了」，接著不忘提醒她注意防疫措施，短短時間這則貼文就吸引５千多位網友按讚。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。