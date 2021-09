藝人王力宏日前在自主健康管理期間,和黑人陳建州、范瑋琪、徐若瑄等友人在家中聚會,明顯違反防疫規定被民眾檢舉,北市府也認定違規,會依相關基準裁罰,最高恐被罰30萬元,捲入此場風波的范瑋琪先是透過經紀人致歉,沉寂數日後也於instagram發文。

王力宏在自主健康管理期間與圈內好友聚餐,被民眾檢舉為「防疫破口」,事後在臉書發文道歉,表示疏忽七天自主健康管理期,也會承擔所有違規責任,剩下的自主健康管理也會嚴格完成,徐若瑄則是火速刪文企圖滅火,至於范瑋琪的instagram也湧入不少網友留言謾罵,她透過經紀人致歉,並表示:「未注意好友的防疫自主健康管理相關規定,深感抱歉,未來我們一定會更加注意,也謝謝大家的提醒。」

沉寂數日後,范瑋琪在instagram發文,她貼出一張卡通人物史努比的圖片,只見裡面的角色面帶笑容入睡,上頭則是寫道:「Happiness is..not having to set the alarm for the next day(幸福就是…隔天早上不用設鬧鐘)」,接著表示:「中秋佳節平安喜樂」,似乎對日前衰捲風波一事已經不在意。

對此,網友除了祝她中秋佳節愉快之外,也紛紛留言:「范范每天都要快樂」、「中秋快樂,幸福安康,美美的睡到自然醒」、「這就是最簡單的幸福了」,接著不忘提醒她注意防疫措施,短短時間這則貼文就吸引5千多位網友按讚。

