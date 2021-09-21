67歲大陸國家級演員李雪健縱橫演藝圈40年，獲獎無數，更被視為「中國最貴的演員」，不過他2000年被診斷出罹患鼻咽癌，至今已抗癌21年，近日他罕見現身，暴瘦蒼老、話講不清，近況令人心疼。

20日電影《如果有一天我將會離開你》官方微博曬出一段首映現場影片，李雪健罕見露面，替身為導演的兒子李亘加油鼓勵，並透露在這之前已看過2次電影，第一次是去年他生日時，兒子把他當生日禮物送給自己，但他看完不太滿意，將電影退回去，讓兒子相當受挫，流著眼淚走了。

李雪健罕現身替兒子李亘鼓勵。(圖／翻攝自微博)

第二次是今年生日，李雪健雖嘴巴沒說，但在心裡已認可兒子當導演的能力，言語中流露滿滿父愛，而李亘聽完也相當感動，露出笑容，不過網友也發現，李雪健身形消瘦，講起話來也有點吃力，咬字變得不太清楚，紛紛留言表示不捨，「原來李雪健都這麼老了」、「李老師看得讓人心疼」。

李雪健以話劇開啟演員生涯，憑著話劇《九一三事件》，奪得中國大陸戲劇最高獎「梅花獎」，影視方面代表作包括《焦裕祿》、《荊軻刺秦王》、《渴望》等，其中在1998年《水滸傳》中宋江一角深植人心。

李雪健2013年獲得金馬獎最佳男配角。(圖／本報系資料照)

李雪健得過金雞獎、百花獎等最佳男主角殊榮，2013年也獲得金馬獎肯定，奪下最佳男配角獎，還當選為中國電影家協會主席，獲獎無數。