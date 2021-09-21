中秋節板橋民宅火警 80歲婦命危遭救回1女嗆傷 08:422021/09/21 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區介壽街84巷一處民宅今（21）日發生火災，造成2名住戶當場受困火場中，其中1名80多歲年邁婦人當場無呼吸心跳。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區介壽街84巷一處民宅今（21）日發生火災，造成2名住戶當場受困火場中，其中1名80多歲年邁婦人當場無呼吸心跳。（民眾提供） 中秋節發生憾事，新北市板橋區介壽街84巷一處民宅今（21）日發生火災，造成2名住戶當場受困火場中，其中1名80多歲年邁婦人當場無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院，另1名50多歲的女子也危急送醫；目前火勢在8點21分撲滅，燃燒約15平方公尺，昏迷的80歲老婦經送醫後恢復生命跡象，另一名女自責嚴重嗆傷，目前警方正釐清起火原因。 嘉義派出所黑白2車猛相撞 13歲國中女摔出車外慘死 蔡衍明愛心基金會助竹縣弱勢家庭 縣長楊文科購中秋禮盒送暖 #中秋節 #火災 #板橋 #民宅 #介壽街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菜鳥警技術差 自撞電箱四輪朝天 04:102021/09/21 社會新聞 沙灘晒月亮 大腳丫巨人台東過中秋 04:102021/09/21 焦點要聞 引用英國政府指引 公衛教授：只打第1劑沒測到抗體 甭擔心 10:472021/09/20 生活 美國海軍T-45C教練機墜毀 3座民宅受損1飛行員死亡 16:432021/09/20 軍事 中秋倒數返家車輛湧 7大路段恐爆量 國5估塞半天 07:462021/09/20 生活 衝火場救姪女 大伯送醫不治 04:102021/09/20 社會新聞 12人車隊路上見男女騎車一陣圍毆猛砸 警逮人搜出違禁品 15:442021/09/20 社會 竹縣蔡衍明基金會助弱勢 楊文科中秋送暖 04:102021/09/21 地方新聞 連假連續闖空門 竊賊遭圍捕就逮 04:102021/09/21 地方新聞 4選將激烈攻防 都自稱黨性最強 04:102021/09/21 政治要聞 歐美逼宮大陸 台灣受害 04:102021/09/21 時論廣場 社會熱門新聞 婆婆1整晚「開門」吹冷氣睡覺 媳婦PO文釣出驚人回應 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 設計師投資糾紛遭押台中摩鐵凌虐拍裸照 警破門逮7惡煞 - 社會 紅髮內褲妹墜樓雙腳直插天窗 癱軟哀號網驚：脊椎完了 - 社會 皮條客耳邊輕撩人妻這一句 她主動上門爽2次還翻臉告性侵 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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