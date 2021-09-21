新北市板橋區介壽街84巷一處民宅今（21）日發生火災，造成2名住戶當場受困火場中，其中1名80多歲年邁婦人當場無呼吸心跳。（民眾提供）

中秋節發生憾事，新北市板橋區介壽街84巷一處民宅今（21）日發生火災，造成2名住戶當場受困火場中，其中1名80多歲年邁婦人當場無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院，另1名50多歲的女子也危急送醫；目前火勢在8點21分撲滅，燃燒約15平方公尺，昏迷的80歲老婦經送醫後恢復生命跡象，另一名女自責嚴重嗆傷，目前警方正釐清起火原因。