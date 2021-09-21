美國海軍維吉尼亞級核潛艦「新墨西哥」號（USS New Mexico，SSN 779）

澳洲與美英達成新3邊防務協定，至少將採購8艘核潛艦，已促使印度尋思，該如何反應。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，新德里尚未正式回應澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議。而透過這協議，在美國與盟友尋求反制中方與日俱增的影響力之際，澳洲將加強威懾力。

印度海軍退役中將辛哈（Shekhar Sinha）說，這些核動力潛艦將對印太平衡產生「重大影響」。而印度海軍前參謀長普拉卡什（Arun Prakash）則推文說，這聯盟似乎使新德里不滿。「多年來，美國一直告訴印度，美國法律使它不可能和任何人，包括盟友在內，分享核推進技術。」他說，「連印度和美國簽核協議，甚至完全簽署4項基本協議，似乎都無足輕重——現在卻來這套。」

2008年時，印度和美國簽署協議，華府同意和新德里攜手，全面進行民用核合作，以交換條件，讓印度將民用和軍用核設施分離，讓所有的民用核設施接受國際原能總署（IAEA）監管。

然而，協議並未涵蓋軍用核合作，接著雙方又簽署了4項基本協定，以進行深度軍事合作，並提供尖端武器。同樣的，這些協議仍未涵蓋軍用核技術。

不過，印度阿育王大學（Ashoka University）歷史與國際關係教授拉加萬（Srinath Raghavan）說，指望美國和印度分享軍用核技術是不切實際的。他直指，印度又不是美國盟友，也沒有任何條約束縛，怎能指望美國和他們分享這類技術。相對的，自從第二次世界大戰以來，澳洲就是美國的親密盟友。

分析家說，雖然從2000年起，印度和美國的關係變得更密切，但華府與倫敦及坎培拉的戰略和安全關係也更上一層樓。拉加萬強調，「這是正常的現實政治」，並指出，新德里保留了戰略自主權。

另一方面，印度前駐美大使薩納（Navtej Sarna）說，先前美國只和英國分享潛艦技術，而澳洲是「澳紐美安全條約」（ANZUS）成員，就不同的歷史和動能來說，美澳和美印關係是不該相提並論的。此外，他說，美英澳在印太組建軍事安全合作聯盟，如果有助於反制北京，那印度也能從中獲益。

印度總理莫迪（Narendra Modi）本周將赴華府出席美、日，印度和澳洲的「四方安全對話」（The Quad）峰會。屆時他將在華府和美國總統拜登另外舉行雙邊會談，而美英澳在宣布達成軍事安全合作夥伴協議前，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也和莫迪打過招呼。

而印度專家說，美英澳會趁「四方安全對話」前這麼快宣布協議，明確顯示，這次對話的焦點將在於抗中。