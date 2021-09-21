機車也有小團體玩排擠？1名網友日前在路上發現有趣畫面，1輛亮黃色重機在停車格內翻倒，而重機旁邊4輛普通機車因車頭全往重機方向擺，乍看就像是4輛機車正「撇頭斜眼」看重機，網友還為重機寫出OS「靠X你們瞅啥？」其他網友也紛紛發揮創意說「眾車：老兄你還好嗎」、「黃車：不會來扶一下喔」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片是1處路邊機車停車格，當時停入5輛機車，其中1輛鮮黃色重型機車在最外側倒在一旁，當場佔據2個車格，而其餘4輛機車則完好地立在車格內，不過該網友拍下有趣的1幕，就是4輛機車疑似因鎖上龍頭，車頭皆往黃色重機方向。

1輛亮黃色重機在停車格內翻倒，而重機旁邊4輛普通機車因車頭全往重機方向擺，乍看就像是4輛機車正「撇頭斜眼」看重機。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

照片中，因為4輛機車車頭皆朝向黃色重機，乍看之下就像機車正「撇頭」旁觀重機「跌倒」，原PO也為黃色重機寫下OS「靠X...你們瞅啥？」笑翻網友；網友紛紛留言笑說，「大黃蜂摔倒在地，旁邊的機車『4眼旁觀』」、「跌倒了就給我自己站起來」、「照片有聲音哈哈哈」。

1輛亮黃色重機在停車格內翻倒，而重機旁邊4輛普通機車因車頭全往重機方向擺，乍看就像是4輛機車正「撇頭斜眼」看重機。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

還有網友說，「檔車被看不起」、「機車慘摔路邊，慘遭同類冷眼旁觀心酸畫面流出」、「眾車：老兄你還好嗎」、「這擺頭一致說：這哪位？不配合」、「黃車：看X小，不會來扶一下喔」、「不要扶他，讓他繼續躺」、「哈哈！你看那台車」。