清華大學學生會會長黃筠甯惹出爭議，她18日在臉書寫下長達3000字的新生致詞，內文充滿個人事蹟，如人文社會學院念了6年還沒畢業，甚至誇自己是「全台最正」學生會長。貼文被瘋傳，許多校友、網友傻眼，直呼不妥。學生會今發表聲明，坦承發文思慮不周，「承認錯誤也感到深深愧疚」，向外界道歉。

黃筠甯18日在臉書粉專《清華大學學生會》分享新生致詞，指自己目前就讀人文社會學院6年級，高三那年考學測，她擲骰子作答英文科，所以沒考上自己喜歡的學校，最後指考上榜。

進入大學後，黃筠甯同時加入3個社團，練團、夜唱、打桌遊，換來平轉、被當、讀大6。她表示，已累積164學分，比畢業門檻還多36學分，「我只用兩年半就修完畢業學分，始終不願離開清華，幾乎把人社當醫學系在讀。」

黃筠甯說，她非常喜歡清大，清華是一所「世界頂尖」大學，尤其比起隔壁的陽明交通大學；還有幾乎全台灣最好的圖書館，「當然，還有全台灣最正的學生會會長。」

新生致詞文讓許多校友、網友傻眼，吐槽黃把學校粉專當個版發，3000字奇文被瘋傳。學生會今(21日)在臉書PO文致歉，坦承發文思慮不周，已進行深刻反省。

「很抱歉，我們把這個初衷用很糟糕的方式呈現，辜負了同學們對學生會的期待」，清大學生會發表聲明道歉，也對黃的言詞傷及友校陽交大感到歉意。

另外，黃筠甯自誇「最正會長」，被學生會幹部認為是物化女性的詞彙，「我們以為那是自信的表達，但無疑過於輕浮，我們承認錯誤也感到深深的愧疚。」

學生會強調，發文許多層面確實思慮不周，學生會致上最誠摯歉意，接受所有同學們的批評，承諾往後表達將更加謹慎。