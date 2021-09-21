「情歌天后」梁靜茹前年宣布與趙元同9年婚姻告終，去年11月她被拍到與「畢加索國際企業」總裁林達光約會過夜，但戀情曝光3個多月就傳出分手。今(21日)週刊報導，恢復單身的梁靜茹人緣好，私下聚會依舊不斷，近日她與姐妹淘王瀅現身餐廳聚會，之後一行人又到夜店續攤。

梁靜茹2009年在演唱會上被紅酒商老公趙元同求婚成功，兩年前傳出兩人婚變，主因疑似與男方跟別人過從甚密有關，但趙元同否認，梁靜茹為此在記者會上淚灑舞台，之後首度證實已經和趙元同簽好離婚協議書，所生兒子撫養權由雙方共同承擔。

梁靜茹被拍與哈林外甥女王瀅聚餐。（圖／中時資料照片）

去年梁靜茹暗示有「一起喝咖啡的朋友」，不久就被拍到果然有新桃花，工作結束後與經營餐飲業的林達光約會，隔天還一起去看海，男方從背後擁抱梁靜茹，接著又送上深吻，如同熱戀中的情侶。但公司替她證實不到半年，梁靜茹便發文：「世界上的任何關係，不強求，個性不合的，好聚好散」，暗示分手。

對此，梁靜茹經紀公司回覆：「人與人之間的相處是種緣分合則來，不合則去。相處下來，彼此對人事物價值觀大不同，在適當的時候選擇退回朋友關係，也是一個成熟的選擇」。今據《鏡週刊》報導，8日直擊梁靜茹和庾澄慶（哈林）的外甥女王瀅到日本料理店聚餐，結束後兩人又到某家信義區夜店，直到半夜3時仍未見兩人離開身影，據知，因兩人都是媽媽，才趁孩子開學聚會放風談心。報導更指出，梁靜茹去年與林達光分手，但朋友私下透露沒分開，疑轉地下情，真相只有當事人才明瞭。