【愛傳媒葉毓蘭專欄】網紅「四叉貓」劉宇打了高端疫苗後到禾馨檢驗抗體，並公布他的抗體報告，引起政府關切，說要對幫忙檢驗抗體的醫院開罰，甚至指揮中心專家還說出「作檢驗意義不大」試圖淡化負面消息。

為什麼要罰？老百姓自己花錢驗的，也沒有花政府的錢，與去年的彰化縣政府驗抗體是用公費不同，民主法治的中華民國，居然比專制政權還離譜，#連驗抗體也要罰？

是因為四叉貓驗出來的數值太低，讓自始護航的總統、前副總統和諸位大官們顏面無光，所以要禁止？這樣才能發揮蓋牌的效果。

但是台灣人豈是你們嚇大的，繼四叉貓之後，另一位網紅任葛格也邀了友人一起去驗抗體，檢測出來的數據也是比其他疫苗低了四倍之多！

高端也是全球唯一以「免疫橋接」技術取代三期實驗並通過使用地緊急授權（EUA）的新冠疫苗，國人當然希望能夠它真的成為疫情之下的救命靈藥，但目前就連力挺到底的接種者都在科學證據面前喪失了信心。

如果高端在努力之後，試驗成功，做成可以濟世救人的疫苗後，能夠效法40年前的華航董事長烏鉞與所有股東將持股全數捐出給國家；或者效法AZ疫苗發明者英國牛津大學科學家吉伯特（Sarah Gilbert）發心讓AZ成為最便宜的佛系疫苗，這樣蔡政府在第二期實驗尚未解盲就發給EUA，讓台灣人民免費為高端做人體試驗，用人民的血汗錢買了500萬劑天價高端，我們也會認了！

但如果連打疫苗驗抗體，都要用重罰恫嚇，也未免欺人太甚了！

作者為立委、前警大教授

照片來源：疾管署官網截圖。

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