【愛傳媒黃珊珊專欄】在今年5月份以前，因為確診個案數少，疫調都是由衛生局疾管科的同事們來負責，後來疫情爆發，每天新增幾百例的工作量讓大家分身乏術，為了緊急應變，我們找來12區健康服務中心的夥伴，一起打仗。

6月開始，我們的醫療量能持續提升，足以應付每日確診者的照護需求，與此同時，我們啟動精準疫調，每天下午四點半，是我和衛生局疾管科、12區健康服務中心、警察局、民政局的同仁們，固定視訊召開精準疫調會議的時間，把每一個個案拿出來討論。

我還記得剛開始交辦這項艱鉅任務給12區健康服務中心的同仁時，他們還很緊張的說他們不懂疫調，這幾個月的實戰演練，一個個同仁都成為「福爾摩斯」，他們大多是公衛護士出身，既細心又有同理心，和個案也能保持良好的溝通關係，安撫確診者焦慮的心情，因為有他們的認真努力，才能及早掌握傳染源，即時斬斷傳染鏈，讓台北市的疫情可以快速被控制。

現在的同仁們不但成為了專家，疫調結果快又準確，有了這段時間的經驗，所以未來發生什麼事我們都不怕！謝謝有你們一起支撐和守護台北，有你們在，真好！

作者為台北市副市長

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