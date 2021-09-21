「戰鬥藍青年」一員、高雄青工會副總會長張永杰。（圖／張永杰臉書）

國民黨主席選舉將於25日展開，四位候選人競爭激烈。「戰鬥藍青年」一員、高雄青工會副總會長張永杰表示，選舉黃金週恰逢中秋連假，近日拜訪到不少黨員本人，但黨員們普遍都感到心灰意冷，這更加深他身為藍營年輕人承擔的責任。面對黨主席之戰如火如荼進行，他與黨員們都想說一句話：「國民黨要團結啦！」因為黨內的「競爭」不是對抗，而是讓彼此理解的過程。

為鼓勵黨員們踴躍參與黨主席投票，黨工近來常拜訪基層黨員。張永杰昨日（20）在臉書發文表示，因選舉倒數加上中秋連假，讓他更有機會與黨員面對面，但許多黨員們普遍的反應是心灰意冷。張永杰說，看到同志們冷淡的態度，加深了他表現熱情的決心，因為這是他身為黨內年輕一代承擔的責任心。

張永杰指出，黨員常常看到他們的第一句話都是「國民黨要團結啦！」他感嘆，國民黨真的喊了好多年的團結，但每每改朝換代、物換星移的時候，這所謂的團結都被拋到九霄雲外去了。張表示，「黨」是理念與價值的匯聚與認同，大家都是有相同理想才會加入這個黨，所以大家更要為共同的理想努力。

張永杰強調，他始終相信「競爭」不是對抗，而是讓彼此理解的過程，最後讓黨員選擇自己願意相信的價值、投下為自己負責的一票。四位主席參選人各有不同的理念和想法，每位黨員有各自支持的對象很正常，但希望25日後的國民黨，不論選出的是否是心中屬意的那個人，都是這個黨的最大公約數，大家都能夠團結奮鬥。