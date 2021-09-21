移民署北區事務大隊臺北市服務站於今日舉辦新住民家庭教育及法令宣導等生活適應課程，邀請到來自越南的新住民陳秋柳「戲說人生」，為了讓青春期的女兒認同母國文化，陳秋柳帶著女兒一起參與舞台劇及電影的演出，雖是業餘，卻「無心插柳柳成蔭」，除演戲邀約不斷，15歲的女兒找到興趣，並努力考上華岡藝校，也因此獲得成長、實現自我。

移民署北區事務大隊臺北市服務站宣導防堵非洲豬瘟。(戴志揚翻攝)

中秋佳節即將到來，臺北市服務站透過今日課程，特別與來自越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、日本的新住民朋友，一同製作臺灣中秋燈籠。剛嫁來臺灣的越南新住民范氏梅簪笑著說，第一次做臺灣燈籠很新鮮，越南的燈籠是五星造型、不是圓的。陳秋柳則補充，臺灣中秋吃柚子，但越南則是過年才吃柚子，兩國文化大異其趣。

來自越南的新住民范氏梅簪(左)指出，越南的燈籠是五星造型。(戴志揚翻攝)

陳秋柳目前演過電影《愛琳娜》，HBO電視影集《第三佈局 塵沙惑》及臺灣電視劇展《3天2夜》、《媽媽不見了》、《面容》、《家事》、《請進，這裡為你而開》、《漂洋過海來愛你》，舞台劇《蜜莉安的詭計》、《吉卜拉》，創作詞曲《我從越南來》(收錄黑手那卡西工人樂團第3張專輯)，還有2021新北市鼓藝節宣傳影片等。

陳秋柳帶著女兒一起參與舞台劇及電影的演出，在舞台劇《蜜莉安的詭計》、《吉卜拉》及電視劇展《3天2夜》等作品裡，都能看到陳秋柳與女兒同臺演出綻放母國文化火花，透過參與各類活動，與孩子一起成長，是鼓勵陳秋柳在臺生活的原動力。陳秋柳說，女兒鄭琬諠很感謝媽媽帶著她演戲，透過磨練挖掘出自己的表演天分，現在已經有人找她演舞台劇了，等於實現了夢想。

除了透過越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、日本等多語志工通譯向在場新住民宣導臺灣全面防堵非洲豬瘟，「不輸入、不網購、不丟廚餘」等「三不」政策外，移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯還向大家說明最夯的「振興五倍券」，只要持有有效居留證的外籍配偶(含大陸、港澳)及無戶籍國民、永久居留證之外國人及持外交官員證件者，都可以在明年4月30日(含)前領用。