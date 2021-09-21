牛奶放冰箱門是錯的 營養師曝正解：不是有冰就好

牛奶是日常生活中不可或缺的食材之一，但又該如何保存呢？一名女網友透露，日前去堂妹家發現，牛奶都是橫放冰箱溫度最低的層架，她好奇問「怎麼不放在冰箱門置物架」，沒想到對方卻說這樣牛奶會壞，令她相當吃驚。

原PO日前於PTT女孩板發文表示，去堂妹家作客聊天時，發現堂妹將喝過的牛奶平躺在冰箱的層架上，她忍不住問「怎麼不放在冰箱門架上？」孰料堂妹卻以「這樣會壞」回應，令她十分吃驚，橫放怕牛奶會漏，除非是冰箱門置物架的東西比較多，才會選擇橫放在溫度較低的層架上，「放冰箱門架上真的會壞嗎？喝了這麼久沒什麼感覺啊？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論「要放在門架內側，放在門架外側，當然會壞」、「我家也是放在冰箱門，沒碰過壞掉耶」、「很常開冰箱門的話，冰箱門那邊溫度會比較高沒錯，不過還是覺得沒差」、「因為溫差比較大 會讓牛奶品質不穩定」、「我放過兩次真的壞掉，還以為是牛奶的問題」。

對此，營養師李婉萍過去曾在臉書指出，開瓶後的食用油、醬料或果汁等，密封性較佳且經常需要取用的食物，就要存放在冰箱門邊溫度較高的置物架，但牛奶類製品並不適合放在這，因為牛奶或是乳酪都需要0至5度冷藏，通常會是在冰箱層架冷度最低的位置，「不是有冰就好，冰存各類食材都有最適當溫度」。