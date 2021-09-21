國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇臉書發文附圖。（圖／取自王鴻薇臉書）

大陸19日公告，台灣釋迦和蓮霧因多次檢出大洋臀紋粉蚧而暫停輸入，農委會主委陳吉仲隨即表示將向WTO提出貿易仲裁，並已準備10億元專案經費，將全力採取相關因應保障農民權益。對此，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，陳吉仲已經「沒招了」，因為民進黨政府每次遇到類似的問題，就只會訴諸仇恨加大撒幣，但貿易問題要靠談判，而非利用民眾幫民進黨擦屁股。

王鴻薇20日在臉書發文表示，面對大陸宣布暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，陳吉仲宣布，將祭出10億元提升內外銷措施，搶救台灣釋迦、蓮霧市場。但此消息一出立刻遭批，政府只會拿納稅人錢去補貼、喊話國人購買，那人民自己救就好，如果只會砸錢，要政府何用？

王鴻薇質疑，民進黨政府最大的問題就是不面對問題，遇到貿易、品管，就只會訴諸對岸打壓、引導仇恨，鳳梨那次玩一次就算了，要全民吃鳳梨愛台灣，但政府事後有找到任何應對的方式嗎？有找到其他外銷管道嗎？顯然政府就是沒做事，這不是農委會失職，什麼是農委會失職？

王鴻薇痛批，當這類問題不斷發生，人民終究是會看破手腳，就算不斷喊抗議農產還是賣不出去，不知農委會還要逼全民買單到何年何月？顯見陳吉仲根本沒招，畢竟貿易問題要靠談判，並非整天喊「台灣價值」就能解決，民眾口袋的錢，也不是活該幫民進黨擦屁股用的。