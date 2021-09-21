基隆市暖暖區昨（20日）早上8點多發生1輛千萬BMW i8超跑撞上違規雙黃線迴轉的機車，機車騎士右大腿接近骨盆間骨折，機車則當場解體噴散、超跑車頭毀損，此事還扯出案外案，駕駛超跑的劉男是因女友服藥過量昏迷，送醫後緊急回家拿錢包才出車禍；此外機車騎士恐面臨高達300萬的原廠維修費用。

據了解，劉男今上午發現女友在家中昏迷不醒，對方疑似服用安眠藥過量，趕緊開車前往醫院，抵達時發現自己未帶錢包，返家拿取時行經國安路，遇到賴男在雙黃線上違規迴轉，劉閃避不及撞上騎士，並擦撞右側護欄後才停下，右車頭嚴重毀損，車上安全氣囊也爆開，所幸沒有受傷，賴男則當場倒地。

所幸賴男送醫後無生命危險，雙方均無酒駕，至於詳細肇事原因仍待調查釐清；而劉男女友疑似輕生，已經由醫院通報，將另案調查。據了解，肇事責任較重的賴姓騎士恐面臨高額賠償金，因BMW i8屬於高階油電混合車款，若送回原廠維修至少需要300萬。

撞擊瞬間曝光 男開超跑i8搶救昏迷女友 衝撞機車慘毀容

而撞擊瞬間的影片也曝光，只見身穿橘色上衣的賴男違規迴轉後，隨即就遭迎面而來的BMW i8撞傷，機車當場「粉身碎骨」、零件噴散，之後2車均遭撞飛、消失在畫面中，撞擊瞬間相當駭人。