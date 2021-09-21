兵器所官兵執行清洗槍枝。軍聞社提供

軍聞社今天介紹「陸軍兵整中心武化翻修廠兵器所」，這個兵器所負責國軍通用各式輕、重兵器翻修作業，為裝備維保做最佳的把關，以往較少曝光。

軍聞社報導指出，武化翻修廠兵器所，是國軍最高修護單位之一，部隊所使用的步槍、手槍、機槍等，達到一定的壽期，會依據全軍需求，編定計畫以及修製數量，進行槍枝五級翻修作業，待修品進廠後，再將全槍細部分解，並針對每一項料件逐一檢查，所有零件再經過除鏽、除漆、清洗、噴漆等程序，最後把全槍重新組裝完成，而這些工作，並非一個人能夠獨立完成，因此更需要發揮團隊合作的精神。