美國白宮20日宣布，拜登內閣計劃於11月初鬆綁防疫旅遊限制，向完成新冠肺炎疫苗接種的外國旅客開啟國門。消息出爐後，美國三大航空公司股價應聲大漲。

白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，外國民眾若要入境美國得出示疫苗接種證明，和出發3天內的陰性檢測證明，旅客必須在登機前提出文件。

美國將於11月初解除英國與歐盟等33個國家的旅遊限制，航空公司預期此舉將能刺激年終假期機位銷售，帶動股價上揚。