美國11月初鬆綁防疫旅遊限制 航空類股聞訊大漲 10:442021/09/21 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國白宮20日宣布，拜登內閣計劃於11月初鬆綁防疫旅遊限制，向完成新冠肺炎疫苗接種的外國旅客開啟國門。消息出爐後，美國三大航空公司股價應聲大漲。 白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）表示，外國民眾若要入境美國得出示疫苗接種證明，和出發3天內的陰性檢測證明，旅客必須在登機前提出文件。 美國將於11月初解除英國與歐盟等33個國家的旅遊限制，航空公司預期此舉將能刺激年終假期機位銷售，帶動股價上揚。 天然氣庫存低 冬季前罕見大漲 美股盤中閃崩千點 幕後黑手是恒大？專家驚爆恐怖衝擊 #上揚 #美國 #鬆綁 #防疫旅遊 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國人瘋驗疫苗抗體 專家搖頭曝2大風險 07:012021/09/20 國際 傳承客語文化 葉國熢獲教育奉獻獎 04:102021/09/21 地方新聞 工商社論》美國國會黨派綁架製造全球經濟不安 04:102021/09/21 財經要聞 創11年新高 17.2萬人隱藏性失業 04:102021/09/21 財經焦點 美國海軍T-45C教練機墜毀 3座民宅受損1飛行員死亡 16:432021/09/20 軍事 美國鬆綁入境限制 與法國外交齟齬後宣布引聯想 07:472021/09/21 國際 史話》接收南海諸島的中國軍艦（劉良昇） 07:002021/09/21 兩岸史話 11月入境美國需過「三關 」 高端疫苗能獲美認可？ 07:002021/09/21 生活 二級警戒延至10月4日 會展宴席再鬆綁 04:102021/09/20 生活新聞 王力宏違反防疫規則聚會挨罰 范瑋琪沉寂數日PO文了 08:372021/09/21 娛樂 聯合國大會登場，中美互動成焦點－習近平視訊 將批美結盟抗中 04:102021/09/21 財經要聞 財經熱門新聞 美股盤中閃崩千點全因恒大？專家揭最大衝擊在這裡 - 財經 1分鐘讀財經》被恒大風暴掃到 港股、美股倒一片 明天台股剉咧等 - 財經 聚焦i13、IC設計、IoT族群 三I概念股 吸引買盤進駐 - 財經要聞 - 工商時報 港股殺成血海！千億級房地產巨頭崩跌近90％ 突宣布停牌 - 財經 台股秋節後開盤 恐難逃空襲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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