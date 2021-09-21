黎巴嫩億萬富豪總理米卡提領導的新政府昨天通過國會信任投票，貝魯特政壇終於結束長達13個月空轉。不過專家普遍認為，他充其量只能「治標不治本」，難以扭轉乾坤。

黎巴嫩國會昨天對新政府所提行動計畫展開長達8小時馬拉松式審查後進行表決，國會議長柏瑞（Nabih Berri）宣布米卡提（Najib Mikati）內閣獲85票支持、15票反對。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，米卡提說：「站在貝魯特苦難的中心…我們內閣在絕望暗黑之中為燃亮燭火而生。」

去年8月4日貝魯特港大爆炸引發內閣總辭，黎巴嫩政壇空窗13個月後，各黨派領袖本月稍早終於同意由遜尼派穆斯林大亨米卡提領導新政府。

他草擬了與國際貨幣基金（IMF）就緊急貸款恢復談判的政策計畫，並且依照捐助國期望提出改革作法，盼能獲得急需的外國援助。計畫草案更新並且改進前政府所制定的財政復甦計畫，內容指陳金融體系資金缺口約達900億美元，數字得到IMF認可。

昨天表決之前，米卡提向國會提出9頁政策聲明，承諾內閣24位部長將投入一系列經濟和結構改革，矢言著手因應由來已久的停電之苦，並且處理糧食、燃料、藥品短缺，以及猖獗貪腐和浪費公帑等問題。

半島電視台（Al Jazeera）報導，國會議長柏瑞擔心會議還沒有開完就再度停電，因而要求米卡提不要將政策聲明全本照讀。

世界銀行（World Bank）認為黎巴嫩陷入自1850年代以來全球最嚴重財政危機。黎巴嫩鎊自從2019年底以來已經貶值逾9成，4/5人口在貧窮線以下過活。

中央銀行為了支撐不斷縮水的外匯儲備而停止補貼，此舉卻危機深化，導致進口燃料成本飆升、民生物資普遍短缺、每天停電時間長達22小時，使用發電機的結果又造成燃料更為短缺。

原本對黎巴嫩挹注資金的富裕波斯灣國家，過去幾年對於獲伊朗支持的真主黨（Hezbollah）影響力日增引以為憂，因而對黎巴嫩危機袖手旁觀。

米卡提矢言帶領黎巴嫩回歸阿拉伯陣營，但是他必須保持微妙平衡。

真主黨安排引進的首批伊朗燃油上週到貨，舒緩了缺電之苦。伊朗19日表示，願意對貝魯特政府直接售油，幫助解決黎巴嫩持續不斷的燃料和經濟危機。

不過米卡提上週告訴美國有線電視新聞網（CNN），運送燃油「未經黎巴嫩政府批准」，他「對黎巴嫩主權遭到侵犯」感到「悲哀」。

專家對新政府普遍不看好，認為米卡提的工作會「很拚」，卻難以扭轉乾坤，充其量只能「治標不治本」，無法排解導致當前危機的潛在原由，也難以帶領國家恢復到更堅實經濟基礎之上。（編輯：黃自強）1100921