前藝人譚筠怡擁有1/2英國血統，五官精緻如洋娃娃，身材前凸後翹，因參加無綫電視節目歡樂今宵舉辦的「劉德華夢中情人選舉」奪冠出道，曾在螢光幕前大膽拍三級片，嫵媚的一面讓演對手戲的男星一度起生理反應。現年46歲的她已淡出影壇20年，但外型保養得宜，絲毫未損女明星風采。

譚筠怡最著名的代表作無疑是2000年香港三級片《獸性新人類》，她在片中與男主角梁焯滿有多場情慾床戲，儘管沒有露點，但片場工作人員指出兩人拍片時很敬業，濕吻、撫胸樣樣來，火辣到梁焯滿有了生理反應，需要暫離現場冷靜一下，才能繼續往下拍攝。後來，梁焯滿被拍到多次前往譚筠怡的香閨，兩人傳出假戲真做。

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可惜的是，譚筠怡並沒有因脫成名，眼見發展不如預期，她重拾小時候熱愛的珠寶設計興趣，進修不同類型的珠寶課程，像是珠寶鑑證、珠寶設計、珠寶管理與珠寶商務證書等，2001年逐漸從藝人轉型為珠寶設計師，拿過不少獎項，事業第二春相當成功。

46歲的譚筠怡目前定居在美國，從社群平台可以看到她把生活過得十分精彩，而且外型保養得不錯，皮膚和身材曲線都沒有留下太多歲月痕跡，原來她有長年運動的習慣，曾分享瑜伽、登山健行、游泳等生活點滴，在工作繁忙之餘也能把私生活過得充實，令人佩服。