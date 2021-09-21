國民黨主席候選人張亞中人氣異軍突起，成國民黨主席選舉大黑馬，不過黨內意見分歧，有力挺者也有擔心者。國民黨主席候選人朱立倫今天接受《嗆新聞》專訪時說，「問一問要選舉的，誰不害怕？」

台北市議員羅智強日前發文說已經可以預料到若張亞中當選黨主席，民進黨2022只要靠「投OOO就是投張亞中」標語就能擊潰國民黨，結果遭到大量張亞中粉絲出征攻擊，讓他相當難過被黨內同志攻擊。

朱立倫今天替羅智強說話，羅只是反映基層意見，朱表示，「問一問要選舉的，誰不害怕？大家都害怕」，台灣主流意見還是希望安定，希望能有中道穩健力量，尤其是國民黨支持者希望國民黨能代表社會上中道理性穩健的力量。

朱立倫說，如果中道理性穩健這路線突然出現完全不一樣的形象，大家會怎麼看？「投OOO就是投張亞中」這樣的看板被民進黨到處掛的話，這樣的標語在各地，不管對縣市首長候選人或議員候選人來說，壓力都會非常大。

朱立倫指出，他傾聽基層聲音，發現從北到南大家都很緊張，就張亞中的支持者會很嗨。他提到之前舉行政見會時，張亞中帶激進支持者來，在門口大喊叫罵，對黨內同志不理性，這樣其他黨員會不會害怕？把自己同志當作敵人，還有人嗆他們是民進黨同路人、李登輝餘孽，張或許本人沒這樣講，但他支持者強硬表達方式，給他跟其他候選人江啟臣、卓伯源都很大壓力。

朱立倫說，他跟卓伯源的支持者也是握手，因為大家都好朋友，跟江啟臣做政見發表前後也都寒暄聊天，因為大家都是同黨，都是好朋友，怎麼變成現在這樣你死我活？這種敵我分明的意識在黨內選舉要改掉。