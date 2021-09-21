三重區今（21）日發生買酒鬥毆糾紛，其中有人背部濺血，甚至攻擊記者。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

三重區今（21）日發生買酒鬥毆糾紛。15歲周姓少年與10多名朋友21日凌晨0時許，在三重區五華街烤肉聚會，酒醉的周少到附近商店買酒，與18歲陳姓水電工發生衝突，雙方打成一片，其中有人背部濺血，甚至攻擊記者。警方出動42名快打警力，事後逮捕21名份子，依聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。

據悉，15歲周姓少年等人在自家陽台烤肉，周少凌晨0時許，拿著空瓶到附近超商想退錢，並準備再買酒，排隊結帳時他質疑有人插隊，與18歲陳姓男子爆發肢體衝突，周少敵不過陳男，先行趕緊回家「請求支援」。

雙方互相撂了越來越多人，在超商門口大打出手，過程中，陳姓水電工背部遭破碎酒瓶割傷，滿地鮮血，現場15名鬧事分子打成一片。

警方獲報後，出動42名快打部隊趕抵，先逮捕現場15名滋事分子，未料，20歲王姓男子等6人此時又趕來助陣，王男見到有媒體拍攝，王男不僅出言辱罵，甚至動粗攻擊，導致1名記者設備損壞。

三重警方見王男出手攻擊，又出手逮捕王男等6人，總共21人依聚眾鬥毆、罪嫌偵辦，而該名設備毀損的記者也提出告訴，警方另依恐嚇、強制及毀損移請新北地檢署偵辦。

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