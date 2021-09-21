國民黨台北市議員鍾沛君與「金城武樹」合影。（圖／取自鍾沛君臉書）

曾擔任模特兒、擁有179公分高䠷身材的國民黨台北市議員鍾沛君，經常成為鎂光燈焦點。近日逢中秋連假，她在臉書刊出一系列赴台東縣池上鄉度假的照片，其中一張穿著後背鏤空的白色比基尼式背心、搭配超短熱褲，並對著鏡頭回眸一笑的照片獲得大批網友熱烈回應，更有多位網友留言：「快轉過來！」

鍾沛君經常在臉書、IG分享個人生活點滴，昨日她分享一系列在台東縣池上鄉度假的照片，表示自己以「莊稼漢」狀態祝大家中秋快樂，也希望大家在中秋連假期間，都能快樂出遊、平安回家。

照片包括鍾沛君在田野中品嚐池上特產豆包的情景、當地藍天白雲與樹木的美景、她坐在當地知名地標「金城武樹」的模樣，以及她穿著鏤空比基尼式背心與短褲、戴著太陽眼鏡，在田間回眸一笑的畫面。

此文發出後獲得2400個讚，網路迴響熱烈。網友尤其對鍾沛君的「回眸一笑照」特別有感，紛紛留言：「跪求正面！」「快轉過來!」「有膽就轉身過來面對我啊」、「那麼辣！」、「正啦」、「期待沛君也來澎湖拍美照」。