今年的中秋節也是921國家防災日，蔡英文總統今表示，防救災工作「沒有最好，只有更好」，政府會持續提升防災的韌性，讓防救災意識更普及。

總統指出，今天也是921國際防災日在和家人團聚的同時，都要居安思危，更加強化防災的意識和準備工作。

總統說，前幾天，她到南投竹山的消防署訓練中心，視察消防同仁及搜救犬的防救災演練。「921震災後的22年來，我們記取教訓，持續強化基礎設施，也善用科技來提升面對災害時的韌性」。

她說，包括透過發送細胞簡訊，盡可能第一時間、甚至預先提醒大家，增加地震、豪雨、土石流等災害的緊急應變時間。透過防災教育和防災演習，從家庭、學校到各類公共場所，都要習慣關於警報及避難、疏散的反應，也鼓勵大家平時就要準備好避難包。增補第一線的防救災人力，更新裝備、充實國家級訓練中心的軟硬體設施，並關照第一線同仁的身心健康，全面提升防救災的能量。

蔡總統表示，謝謝所有防救災同仁堅守崗位，守護民眾安全。防救災工作「沒有最好，只有更好」，我們會持續提升防災的韌性，讓防救災意識更普及，這是從歷史學習的經驗，也是持續努力的方向。