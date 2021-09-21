台中市發生一起設計師因投資被騙進汽車旅館，還遭施暴拍清涼照，中市警速逮七嫌救人。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方在汽車旅館內起獲空氣槍2把、第二級毒咖啡包15包（重65.81公克）、第二級毒品梅餅7包（34.86克）等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方在汽車旅館內起獲空氣槍2把、第二級毒咖啡包15包（重65.81公克）、第二級毒品梅餅7包（34.86克）等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

男設計師投資遭施暴拍清涼照 中市警速逮7嫌救人

一名林姓設計師經友人介紹投資潮牌服飾30萬，對方要求交付尾款20萬，17日將林男騙到汽車旅館，還拍攝林男只穿著內褲清涼照，以空氣槍朝林男大腿開3槍，其中1槍打中大腿，在外等候友人查覺有異報警，警方18日凌晨2時許獲報，火速到逮捕陳姓男子等7名涉嫌人，救出林姓男子等2名被害人，現場查扣空氣槍及毒品等贓證物，依法移送台中地檢署嚴辦。

家住南部的25歲被害人林男，為一名室內設計師，在友人介紹下投資22歲陳男的潮牌服飾，先前已交付30萬元，但生意無進展，向介紹的友人抱怨投資的錢石沈大海，陳男反以投資1股50萬元，要求林男再交付20萬元。

警方調查，這起陳男與林男因投資債務糾紛，陳林兩人相約西屯區一家汽車旅館談判，陳男以林男投資50萬元，僅拿出30萬元，要求補足差額20萬元未果，夥同友人限制林男等2人的行動自由，還逼林男全身脫到只穿內褲，由同夥錄影威脅。

陳男要求林男以手機撥打視訊電話給在汽車旅館外等候的友人去籌尾款，友人驚見林男上身被脫光，臉色神情痛苦，馬上報警救人。

林姓設計師友人稱，林男遭陳男等人逼並毆打施暴，又取出空氣槍朝林男大腿開3槍，其中1槍打中林男大腿，造成林男的頭、胸、上臂等處挫傷，及左側大腿鈍傷併2公分焦痂，但警方依診斷證明書記載並非槍傷。

由於林男進入汽車旅館約30分鐘，馬上陷入遭施暴夢魘，台中市警察局第六分局獲報，於18日凌晨2時許獲報，一家汽車旅館內有2人遭限制自由，立即派員火速前往，當場逮捕陳姓男子等7名涉嫌人，並平安將林姓男子等2名被害人救出。

警方在場起獲空氣槍2把、第二級毒咖啡包15包（重65.81公克）、第二級毒品梅餅7包（34.86克）等證物，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品、槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方強調，有任何糾紛應循正當法律途徑解決，切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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